Ein 53-jähriger Mann ist am Dienstag, 4. Juni, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er mit seinem Auto auf der Landstraße L453 von Dirmstein kommend in Richtung Obersülzen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe versucht durch Lenkbewegungen zu korrigieren und sei letztlich in den Graben rechts der Fahrbahn geraten. Dort blieb sein Auto auf dem Dach liegen, den dabei entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.