Leicht verletzt wurde laut Polizeibericht eine 12-Jährige bei einem Unfall in der Forstgasse. Das Mädchen war auf dem Fahrrad am Mittwoch gegen 20.30 Uhr unvermittelt aus einem Hof auf die Straße gefahren. Ein 36-jähriger Autofahrer, der in Richtung Rennbahnstraße unterwegs, konnte den Zusammenprall trotz Bremsmanöver nicht verhindern. Die Radfahrerin erlitt dabei Verletzungen am Ellenbogen und Knie. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, zu melden.