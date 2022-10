Wie fahrradfreundlich ist Haßloch? Das soll sich beim ADFC-Fahrradklima-Test herausstellen, an dem Bürger bis Ende November teilnehmen können.

Alle zwei Jahre fragt der Fahrradclub ADFC mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur Radfahrer in ganz Deutschland, wie es um die Fahrradfreundlichkeit ihres Heimatorts bestellt ist. Der ADFC Fahrradklima-Test fragt in 27 gleichbleibenden Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen zum Radfahren im ländlichen Raum, dem diesjährigen Themenschwerpunkt.

Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und wie es um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen bestellt ist.

Bis zum 30. November können alle Interessierten auf www.fahrradklima-test.adfc.de an der Online-Umfrage des ADFC teilnehmen. Je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger wird am Ende das Ergebnis. Denn je vielstimmiger die Rückmeldungen sind, desto klarer kann eine Kommune einschätzen, wo Verbesserungsbedarf besteht.

Beim ADFC-Fahrradklima-Test 2020 schaffte es Haßloch erstmals in die Wertung und erreichte Platz 108 von 415 der fahrradfreundlichsten Städte in ähnlicher Größe. 95 Haßlocher Bürger – die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 50 – hatten an der bundesweiten Befragung teilgenommen. Als Probleme nannten Haßlochs Radfahrer damals vor allem den häufigen Fahrraddiebstahl, das fehlende Angebot an öffentlichen Fahrrädern und zu seltene Falschparker-Kontrollen auf Radwegen. Positiv bewertete Punkte waren die Erreichbarkeit des Ortskerns, das zügige Radfahren und die in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstraßen.

Die Ergebnisse aus der diesjährigen Umfrage werden im Frühjahr 2023 veröffentlicht.