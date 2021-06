Weil das Fahrrad seiner Stieftochter in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni am Bahnhof gestohlen wurde, machte sich ein 41-Jährige eigenständig auf die Suche. Am Hannah-Arendt-Gymnasium traf er auf zwei Jugendliche, von denen einer auf dem Fahrrad seiner Tochter saß. Die beiden flüchteten sogleich in Richtung Bahnhof und stiegen in einen Zug in Richtung Kaiserslautern. Das Fahrrad ließen sie am Gleis zurück. Die Fahrraddiebe werden laut Polizei als 14 bis 15 Jahre alt beschrieben. Neben Bildern, die der 41-Jährige mit seinem Handy fertigte, wertet die Polizei Haßloch auch noch Videoaufnahmen aus.