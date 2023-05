Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Absperrung ist eine Absperrung ist eine Absperrung. Das vergessen manche Fahrer.

Nicht jeder Verkehrsteilnehmer hielt sich in den vergangenen Wochen an das Gebot der Absperrung der Meckenheimer Marlachbrücke an der Kreisstraße 8/Rödersheimer Straße, wie Anwohner berichten.