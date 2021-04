Der Antrag eines Lindenberger Bürgers, auf einem Gelände an der Staatsstraße eine Halle für Imkereibedarf zu bauen, ist im Gemeinderat abgelehnt worden. Doch wurde auf Forderung von Alexander Lux (FWG) beschlossen, dass die Bauabteilung der Verbandsgemeinde in Kooperation mit dem Antragsteller nach einer anderen Möglichkeit für die Halle suchen soll. Wie Bürgermeister Reiner Koch (FWG) erläuterte, ist das Gelände für eine von der Stadt Lambrecht geplante Entlastungsstraße vorgesehen. Zwar habe die Stadt für den Bau einer Straße kein Geld, doch bestehe nach wie vor die Absicht, das Vorhaben irgendwann umzusetzen. Außerdem liege das Gelände im Außenbereich, hier darf nur in Ausnahmefällen gebaut werden, etwa für landwirtschaftliche Nutzung. Zudem gebe es für das Gelände keine Ver- und Entsorgung. Lux argumentierte, dass die Gemeinde schon seit längerem Gewerbe ansiedeln möchte und dies eine Möglichkeit wäre.