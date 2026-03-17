Die Touristinformation Maikammer bietet am Samstag, 21. März, eine Ortsführung unter dem Titel „Maikammer erleben: Historische Schätze und versteckte Highlights“ an. Beginn ist um 10.30 Uhr an der Touristinformation in der Marktstraße 5.

Bei dem rund 1,5 bis 2 Stunden langen Rundgang sollen die Teilnehmer laut Touristinformation die Möglichkeit haben, die Geschichte des Weinortes kennenlernen. Dabei werden unter anderem historische Gebäude, Sandsteinfassaden und geschmiedete Wirtshausschilder vorgestellt. Auch die Geschichte des Klappmeters, der einst in Maikammer erfunden wurde, ist Teil der Führung.

Zum Abschluss der Tour wird ein Glas Pfälzer Wein angeboten. Die Teilnahme kostet 8,50 Euro pro Person, für Inhaber der PfalzCard ist sie kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis zum Vortag um 16 Uhr erforderlich unter Telefon 06321 850930 oder online unter https://www.maikammer.de/erlebnistouren_buchen.html.