Auch in diesem Jahr organisiert der Förderkreis zur Erhaltung der Kirchenruine Appenthal eine „Kerwe vun dehäm“. Im Vergleich zum vergangenen Jahr soll das Angebot sogar noch ausgeweitet werden, teilt der Verein mit.

Für den Kerwesamstagabend, 12. Juni, gibt es wieder „Notfalldutte“. Dieses Jahr in drei Varianten: das Original (unter anderem mit Bier und Dosenwurst), die Mädeldutt (unter anderem mit Secco, Likör und gebrannten Mandeln) und die Kinnerdutt (mit „Schnääges und Spielzeich). Original und Mädeldutt kosten 20 Euro, die Kinnerdutt zehn Euro.

Für den Kerwesonntag, 13. Juni, bietet der Förderkreis Mittagessen an. Das Essen wird innerhalb der Gemeinde Elmstein auf dem Geschirr des Vereins nach Hause geliefert. Je nach Nachfrage im Zeitraum zwischen 11 und 13.30 Uhr. Zwei Stunden nach Lieferung wird das schmutzige Geschirr wieder zu Hause abgeholt. Zwei Gerichte stehen zur Auswahl: Appenthaler Spießbraten mit Zwiebelgemüse und Brot (acht Euro) und Leberknödel mit Sauerkraut und Brot (sieben Euro).

Bestellungen bis 31. Mai

Die Tüten und das Mittagessen können telefonisch unter 06328/9020979 (bei Abwesenheit bitte auf den AB sprechen), per Mail an vorstoffel-appenthal@web.de oder über die sozialen Netzwerke bis zum 31. Mai bestellt werden. Bei der Bestellung bitte Name und Adresse angeben. Die Tüten werden innerhalb der Verbandsgemeinde Lambrecht geliefert.

Der Reinerlös der Kerwe ist zur weiteren Ausgestaltung des Kerweplatzes bestimmt.