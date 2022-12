Die Kita finanziell bei ihren Projekten unter die Arme greifen und ein Netzwerk an Unterstützern schaffen: Diese Ziele verfolgt der neue Förderverein der protestantischen Kindertagesstätte Arche-Noah Lambrecht.

Cathrin Schulte, Kita-Mutter und langjähriges Mitglied sowie Vorsitzende des Elternausschusses hat die Vereinsgründung initiiert und maßgeblich vorangetrieben. In der engen Zusammenarbeit mit der Kita-Leitung hatte sie gemerkt, wo in der Kita der Schuh drückt. An diesen Punkten wollte sie ansetzen, doch dem auf Elternmitwirkung ausgelegten Gremium Elternausschuss waren zu enge Grenzen gesteckt. Also sollte die finanzielle Unterstützung der Kita auf eine solide Basis gestellt werden.

Über ihre Arbeit im Kreiselternausschuss des Landkreises Bad Dürkheim erhielt Schulte wertvolle Impulse zur Gründung eines Fördervereins und erfahrene Mitstreiter. Über dieses Engagement kam der Kontakt zu Asif Stöckel-Karim zustande, der vom Vorsitzenden des Landeselternausschusses vor zwei Jahren zum Bundesvorsitzenden gewählt wurde und zur Gründungsversammlung nach Lambrecht kam. Elterninitiative durch Arbeit im Elternausschuss sei eine Seite der Mitwirkung, die andere Seite stellten Fördervereine dar, sagte Stöckel-Karim. So seien Fördervereine für finanzielles Sponsoring und für Netzwerkarbeit da. Beide Formen sollte man trennen, empfahl er. Beide sollten aber auch wissen, wozu der jeweils andere da ist. So sei es möglich, dass sich Einzelpersonen, Vereine, Firmen und sogar Gremien im Förderverein engagieren, die nur eine lose, nicht emotionale Verbindung zur Kita hätten. Auch könne der Förderverein Helfer aus der Elternschaft akquirieren, um den Elternausschuss in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit zu entlasten. Die Zielgruppe eines Fördervereins sei unendlich größer.

Zur Vorsitzenden wurde Cathrin Schulte gewählt, stellvertretende Vorsitzende ist Pfarrerin Hildrun Groß. Schatzmeisterin ist Helene Speiger, Protokollführerin Nicole Schwäppler, Stellvertreterin Rebecca Bleh, Beisitzer Michael Hellenbrand, Andreas Kropf und Annestene Schanzenbächer-Cromwell. Kassenprüfer sind Asif Stöckel-Karim und Nina Zimmermann.

Minderjährige können für zehn Euro Mindestjahresbeitrag Mitglied werden, Volljährige für mindestens 15 Euro, Vereine und Vereinigungen können ab einem Jahresbeitrag von mindestens 30 Euro Mitglied werden.