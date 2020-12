Der Förderverein Kita Haselmäuse hat das Theodor-Friedrich-Haus mit selbstgebastelten Sternen der Kindergartenkinder überrascht. Dem Verein sei es wichtig, gerade in der schwierigen Pandemie-Zeit ein Zeichen zu setzen und in den Bewohnerzimmern ein Stern am Fenster zum Leuchten zu bringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es seien ja gerade die älteren Menschen, die durch die eingeschränkten Besuchsregeln in Pflegeheimen zurückstehen müssten. Der Förderverein wurde im März von Eltern der Kindertagesstätte gegründet. Er unterstützt Projekte wie beispielsweise die Verschönerung des Außenspielgeländes. Seine jüngsten Projekte sind das Verputzen der Mauer im Außenbereich und die geplante Anschaffung eines Spielhauses in Form eines kleinen Bauwagens. Um all diese Projekte zu verwirklichen, braucht der Förderverein fleißige Hände. Wer Mitglied werden möchte, kann sich unter foerderverein.kita.haselmaeuse@gmail.com oder per Telefon 06324/9111401 melden. Für Spenden ist ein Konto eingerichtet, Iban DE96200411110425379500.