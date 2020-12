Der Förderverein Badepark fordert von der Gemeindeverwaltung und den Gemeindewerken fast auf den Tag genau 30 Jahre nach der Eröffnung ein „Bekenntnis zum Erhalt und Sanierung des Bades“.

Nach vier Jahren der Bürgerbefragung mit dem Ergebnis, den Badepark zu modernisieren, sei es nach all den Expertisen und Planungskonzepten an der Zeit, die Bürger nicht noch länger mit „politischen Sperenzchen hinzuhalten, die den Fortschritt verzögern“, so der Vorsitzende des Fördervereins, Christoph Weitz. Politik, Verwaltung und Gemeindewerke müssten ihren Auftrag aus der zweiten Bürgerbefragung zügig angehen und umsetzen. Der Entwurf eines Neubaus war von einer Mehrheit bei der Einwohnerbefragung im Juni abgelehnt worden. Deshalb fordert der Förderverein die Verantwortlichen in der Verwaltung und den Gemeindewerken auf, den Bürgerentscheid mitzutragen und zeitnah ein Konzept zur Sanierung vorzulegen. Ein „Bekenntnis“ zum Badepark wird verlangt „damit die Bürger von Haßloch und auch aus der näheren Umgebung das Schwimmbad weiterhin besuchen und nutzen können“.

Idealer Zeitpunkt für Sanierung

Da der Badepark in Folge von Corona zurzeit geschlossen bleiben muss, sei jetzt der ideale Zeitpunkt, die Sanierung zu starten. Der Förderverein empfiehlt, sich ein Beispiel an der Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern nehmen. Deren Revision sei während der durch die Pandemie bedingten Schließung des Bades im Frühjahr vorgezogen worden. Deshalb habe das Bad kontinuierlich geöffnet bleiben können, als dies die Behörden gestatteten.

Der Förderverein gratuliere dem Badepark zum 30-jährigen Bestehen und wünsche dem Schwimmbad „weiterhin viel Erfolg“. Der Badepark, dessen Neubau damals rund 21 Millionen Mark gekostet hatte, war am 6. Dezember 1990 eröffnet worden.