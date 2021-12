„Mit Empörung“ stellt der Vorstand des Fördervereins fest, dass die Ratsmehrheit des Gemeinderats und die Haßlocher Verwaltung die Öffentlichkeit „in entscheidenden Phasen der Entscheidungsfindung für die Zukunft des Badeparks weitgehend ausschließt“.

Erst anderthalb Wochen vor der entscheidenden Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch (18.30 Uhr, Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule) würden wichtige Unterlagen wie ein neu erstellter Variantenvergleich bekanntgegeben, kritisiert der Förderverein Badepark. Das Thema „Zukunft des Badeparks“ steht in dieser Sitzung auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

Das neue Angebot von Plopsa sei bis heute nicht schriftlich veröffentlicht, sondern nur in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses präsentiert worden So bleibe kaum Zeit, die Berechnungen der Gemeindeverwaltung zu prüfen. Zwar habe der Hauptausschuss öffentlich getagt, doch den Bürgern sei nur die Rolle des Zuschauer geblieben. Eine Bürgerbeteiligung sei grundsätzlich ausgeschlossen worden.

„Von Transparenz keine Spur“

Es entstehe der Eindruck, dass die Öffentlichkeit mit dieser Vorgehensweise überrumpelt werden solle. Von Transparenz und Partizipation könne zum wiederholten Male bei der Entscheidung über die Zukunft des Badeparks keine Rede sein. Der Vorstand des Fördervereins hätte zum Beispiel gerne gewusst, ob das Angebot von Plopsa eine Schließung des Bades für Haßlocher Bürger an Wochenenden definitiv ausschließe, ob es wie das erste eine Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln vorsehe, und ob die Planung der Schwimmhalle mit einer Laufzeit von 30 Jahren dem Ziel der Klimaneutralität gerecht werde. „Wenn sehr viele Fragen offenbleiben, fragt sich, wie der Gemeinderat auf dieser Grundlage entscheiden will“, so der Vorstand des Fördervereins.

Der Vorstand wundere sich überhaupt, dass die Variante mit Plopsa wieder im Gespräch sei. Die Nachteile, die bereits bei der Einwohnerbefragung 2016 dazu geführt hätten, dass sich nur knapp 15 Prozent der Teilnehmer dafür entschieden hätten, würden bleiben. Es verwundere auch, dass in der Sitzung des Hauptausschusses nur die Plopsa-Variante präsentiert worden sei. „Hat der Badepark, das Schwimmbad für die Bürger, innerhalb der Verwaltung keine Lobby?“, fragt der Förderverein. In der Sitzung sei deutlich geworden, dass Bernd Beitz (Direktor Deutschland bei Plopsa, zuständig für den Holiday-Park) ein guter Verkäufer sei. Die Frage sei: „Hat die Gemeindeverwaltung entsprechend gute Fachleute, die in Verhandlungen mit Plopsa wirkungsvoll die Interessen der Gemeinde vertreten?“