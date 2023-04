Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Explosion hat sich am frühen Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Haßlocher Wehlachstraße ereignet. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Besteht ein Zusammenhang zu einem in der Nähe zeitgleich ausgebrochenen Autobrand?

In den frühen Morgenstunden des Montags kurz vor 4 Uhr werden die rund 20 Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Wehlachstraße von einem Knall aus dem Schlaf gerissen. Im Eingangsbereich