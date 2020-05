HASSLOCH: In Tümpeln, Teichen und Gräben herrscht reges Leben, das sich meist im Verborgenen abspielt. Molche, Frösche oder Kröten sind auf feuchte Lebensräume angewiesen. Nun schlägt Amphibienexperte Thomas Deigentasch Alarm: Die Artenvielfalt geht rund um Haßloch zurück, die Bestandszahlen sinken. Einige Arten sind ganz verschwunden.

„Ich gehe davon aus, dass wir mit dem Fadenmolch und dem Moorfrosch zwei Arten verloren haben. Seit 2018 habe ich keine Nachweise mehr gefunden“, sagt Deigentasch im Gespräch mit der RHEINPFALZ am heimischen Gartenteich. In dem kleinen Feuchtbiotop mit verschiedenen Wasserzonen tummeln sich Dutzende von Teichmolchen und Kaulquappen. Im Versteck unter einem Stück Holz findet er für unseren Fotografen einen Bergmolch, der mit wenigen Exemplaren im Teich vertreten ist. Fische sind tabu, denn sie würden Laich und Kaulquappen fressen.

Seit Kindertagen ist Deigentasch in Wald und Flur unterwegs. Amphibien sind seine Leidenschaft, und als ausgezeichneter Kenner hat er lange Jahre die Amphibienvorkommen in der Haßlocher Gemarkung erfasst und für die Behörden (SGD) Berichte erstellt. Der Fadenmolch ist nach seinen Erkenntnissen ausgestorben, und auch der Ruf des Moorfrosches ist seit etwa zwei Jahren verstummt. „Wir hatten eine Population im Unterwald im Bereich der Sauschwemme. Mit einfachen Maßnahmen hätte dort der notwendige Lebensraum erhalten werden können. Aber leider gebe es bei geplanten Projekten in Haßloch bürokratische Hürden. Und nicht bei allen Entscheidungsträgern stoße man auf offene Ohren, bedauert Deigentasch. Kleine Populationen des Moorfroschs gebe es südlich des Speyerbachs, auch im Bereich des Golfplatzes.

Der Springfrosch ist ein Klimagewinner

Etwas positiver fällt seine Bilanz beim Teichmolch aus. Als Pionierart kann er praktisch jeden Tümpel nutzen. Der Kammmolch, der höhere Ansprüche an seinen Lebensraum stelle, sei in den 80er- und 90er-Jahren mit nur noch wenigen Paaren stark gefährdet gewesen. Durch Projekte des BUND und anderer Naturschutzverbände gebe es im Haßlocher Wald wieder mehr Tümpel und Teiche, so dass sich eine stabile Population entwickelt habe. Beim Bergmolch sei von kleinen stabilen Beständen auszugehen.

Bei den Fröschen (Braunfroschgruppe) sei der Grasfrosch in der Feldgemarkung inzwischen nicht mehr nachzuweisen. Wegen der massiven Räumung des Feldgrabens 2019 sei der komplette Bestand an Fröschen und Laich vernichtet worden. Auch der Verlust des alten Grabensystems habe zum Rückgang beigetragen. Bestände gebe es noch im Wald oder an Teichen im Ort.

Positiv sei anzumerken, dass es im Wald mit dem Springfrosch eindeutig einen Klimagewinner gebe, der sich an ein großes Spektrum von Lebensraumbedingungen anpassen könne. Für den Teichfrosch, eine Kreuzung zwischen Kleinem Wasserfrosch und Seefrosch aus der Gruppe der Grünfrösche, sei ein Bestandsrückgang von 60 bis 80 Prozent in den vergangenen zehn Jahren zu verzeichnen, schätzt Deigentasch.

Krötenbestände bedroht

Auch die Bestände der Kröten sieht das BUND-Mitglied dramatisch bedroht. Die Wechselkröte sei noch in den Wasserbecken auf dem Parkfriedhof anzutreffen. Fast verschwunden sei die Kreuzkröte, die „früher überall und in jeder Pfütze“ gelebt habe. Den Rückgang beziffert Deigentasch auf rund 95 Prozent in den vergangenen 20 Jahren.

Die Erdkröte komme noch häufiger vor. Die Knoblauchkröte, die ihren Namen einem stark riechenden Sekret verdankt, sei ebenfalls stark bedroht. Allerdings finde sie in den künstlichen Tümpeln im „Bruch“ gute Lebensbedingungen. Einzigartig und sehr interessant sei bei der relativ kleinen Kröte, dass sie sich aus 15 Zentimeter langen Kaulquappen entwickele und unterirdisch lebe. Auch hier erfolgten die Nachweise über die Rufe.

Laubfrosch fast ganz verschwunden

Besonders dramatisch beschreibt Deigentasch den Rückgang des Laubfroschs, bei dem an vielen Stellen „um 100 Prozent, in guten Gewässern etwa 90 Prozent Verlust“ zu verzeichnen seien. Auch die Populationen an der Grenze zu Hanhofen gingen stark zurück. Die Ursachen könnten laut Deigentasch darin liegen, dass die Population von einem Bakterium oder einer sonstigen Krankheit befallen sei. Nachweisen kann er es nicht.

Schuld am Rückgang der Amphibien sind laut Deigentasch vielfältige Ursachen: Der Lebensraum schwinde, auch durch den Klimawandel. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sorge für weniger Nachkommen, da die Amphibien diese Stoffe über die Haut aufnähmen (beispielsweise früher Round Up auf den Friedhöfen und in der Landwirtschaft). Krankheiten vernichteten Populationen. „Wir werden viele Arten verlieren. Wir hatten noch nie so kolossale Verlust wie in den vergangenen Jahren“, betont Deigentasch.