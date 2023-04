Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Bad Dürkheim betreibt auf der ehemaligen Deponie in Friedelsheim eine klimafreundliche Schwachgasanlage. Was dagegen mit der Großkarlbacher Ex-Deponie geschieht, steht immer noch nicht fest.

Die kürzlich in den Regelbetrieb übernommene Anlage in Friedelsheim verwandelt mittels flammenloser Oxidation Gase in Wärme. Die Deponie ist zwar nicht mehr aktiv, doch in den nach oben