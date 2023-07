Evelyn Sperber ist tot. Zu den vielfältigen Tätigkeiten der Gönnheimerin gehörte eine umfangreiche Arbeit für die RHEINPFALZ: So verfasste sie über 30 Jahre lang Artikel für die Lokalredaktion Bad Dürkheim.

Sie war ein Nordlicht, geboren 1938 in Hamburg. Journalistisch ausgebildet wurde sie bei der damaligen Hannoverschen Presse, wo sie ihr Volontariat absolvierte. In Nienburg an der Weser leitete Evelyn Sperber die Lokalredaktion, bevor sie nach Südwestdeutschland übersiedelte. Als Redakteurin arbeitete sie im Presseamt der Stadt Mannheim.

Vor mehr als 50 Jahren erwarb sie in Gönnheim einen Winzerhof und zog in die Pfalz. Wenige Jahre später begann ihre freie Mitarbeit bei der RHEINPFALZ. Ihre Themen waren breitgefächert, viele hatten mit den Geschehnissen und Entwicklungen in ihrem neuen Heimatort zu tun. Unter dem Kürzel „esh“ erschienen Berichte von Weinkerwen über Ratssitzungen bis zu kulturellen Veranstaltungen.

Besondere Schauspiel-Stärke: Ein-Personen-Stücke

1987 absolvierte Evelyn Sperber ein Schauspielseminar. Es folgten unzählige Aufführungen, so engagierte sie sich am Theater Alte Werkstatt in Frankenthal, am Prinzregenten-Theater in Ludwigshafen, am TiG 7 in Mannheim und im Ludwigshafener Theater Bagage. Neben der Darstellenden Kunst im Ensemble zeigte die Journalistin eine besondere Stärke in Ein-Personen-Stücken. Mitgespielt hat sie auch bei der Gönnheimer Theatergruppe. Als 1995 in Wachenheim eine Autorengruppe entstand, war Evelyn Sperber dabei.

Der Fokus ihres Schreibens änderte sich: Anstelle des Journalismus verlegte sie sich zunehmend auf Belletristik und publizierte Kurzgeschichten, Romane, Lyrik sowie szenische und kabarettistische Texte. Neben ihren Veröffentlichungen in Buchform, Anthologien und Literaturmagazinen hielt die Gönnheimerin viele Lesungen. In den letzten Jahren wurde es stiller um sie. Am 17. Mai, kurz vor ihrem 85. Geburtstag, starb Evelyn Sperber in der Palliativversorgung eines Ludwigshafener Hospizes.