Die Leader-Aktionsgruppe Rhein-Haardt, zu der die Regionen Monsheim, Grünstadt und Freinsheim gehören, haben wieder Geld für private und öffentliche Vorhaben, die ins Konzept des Förderprogramms passen, bewilligt.

Insgesamt werden knapp 324.000 Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ausgeschüttet und 58.000 Euro an Landesmitteln. Das hat das Beratungszentrum Kobra mit Sitz in Landau mitgeteilt. Demnach bekommt der Sportverein Obersülzen in der Verbandsgemeinde Leiningerland 80 Prozent der Kosten für eine Sport- und Freizeitanlage mit Gestaltung des Außengeländes zur gemeinschaftlichen Nutzung bezahlt. Die Kosten sind mit fast 300.000 Euro angegeben.

Ein generationenübergreifendes Wohnprojekt in der Alten Papierfabrik in Ebertsheim (ebenfalls VG Leiningerland) wird laut Kobra-Chef Peter Dell mit 73.000 Euro gefördert (40 Prozent). In Weisenheim am Sand will die evangelische Kirchengemeinde ihren Kirchgarten naturnah gestalten und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, und in Flörsheim-Dalsheim möchte die Ortsgemeinde untersuchen lassen, wie sich ihre historische Fleckenmauer touristisch nutzen lässt. Das fünfte Projekt, das zur Bezuschussung eingereicht wurde, muss bis zur nächsten Vergabesitzung warten.

Die Chancen, finanziell stark unterstützt zu werden, haben beim Leader-Programm alle Akteure, deren Projekt in mindestens eine dieser Kategorien passt: Tourismus/Naherholung, Dorf- und Stadtentwicklung, Regionale Wirtschaft/ Landbewirtschaftung/Kulturlandschaft sowie Energie/Klimaschutz/ Mobilität. „Auch Machbarkeitsstudien können gefördert werden“, informiert Peter Dell. Besonders erwünscht sind innovative Projekte.

Die nächste Förderperiode der Leader-Aktionsgruppe Rhein-Haardt wird im ersten Quartal 2025 sein. Nähere Informationen zu dem Programm und seinen Kriterien gibt es auf der Internetseite www.leader-rhein-haardt.de.