Im Landkreis Bad Dürkheim bieten bereits jetzt etliche Ärzte und Apotheker Schnelltests an, die inzwischen für jeden Bürger einmal pro Woche kostenlos sind. Darüber informiert die Kreisverwaltung.

Auf der Homepage des Landkreises gibt es eine Übersicht mit allen Anbietern. In Haßloch ist dies Dr. Trompeter in der Freiherr-von-Stein-Straße, in der Verbandsgemeinde Deidesheim sind es die Arztpraxen Dr. Herberger (Deidesheim) und Dr. Rommel (Niederkirchen), in der Verbandsgemeinde Lambrecht bietet Dr. Reiber in Weidenthal die Tests an.

In einigen Kommunen sollen darüber hinaus eigene Schnelltestzentren errichtet werden, andernorts werden die Angebote bei Ärzten und Apothekern ausgeweitet. „Das vorhandene Angebot wird schnellstmöglich deutlich erweitert. Jeder Bürger wird so eine wohnortnahe Schnelltestmöglichkeit haben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Je nach Räumlichkeit vor Ort wird in manchen Gemeinden ein Testzentrum jedoch erst nach der Landtagswahl eingerichtet werden können, da die Räume noch für die Wahl gebraucht werden.

Freiwillige Helfer gesucht

Die Kommunen werden über die Testmöglichkeiten aktuell informieren, kündigt die Kreisverwaltung an. Außerdem werde die Übersicht auf der Kreishomepage regelmäßig aktualisiert.

Unterdessen werden weiterhin freiwillige Helfer gesucht. Bisher haben sich kreisweit etwa 60 gemeldet. In der Verbandsgemeinde Lambrecht sind es bisher jedoch erst drei. Interessenten können sich bei ihrer Verbandsgemeindeverwaltung oder bei der Kreisverwaltung unter info@kreis-bad-duerkheim.de melden.