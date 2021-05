Betriebe in Zeiten von Corona: Normalerweise entstehen in der Druckerei Englram Partner in Haßloch jedes Jahr unzählige Veranstaltungskalender für Feste, Werbemittel, Etiketten für Weine und Reisekataloge. In der Pandemie ist fast alles anders. Aber es gibt auch neue Wege.

Weinfest, Sportereignis, Open-Air-Konzerte – die Corona-Pandemie behandelt alle Veranstaltungspläne seit inzwischen über einem Jahr gleich. Unerbittlich folgt nun mal eine Absage oder Verschiebung der nächsten. Das betrifft als Konsequenz auch unmittelbar die Branchen, die sonst für das notwendige „Drumherum“ sorgen: In der Druckerei Englram Partner in Haßloch stehen die Druckmaschinen normalerweise niemals still. Vom Veranstaltungskalender bis zur Festschrift wird hier alles entworfen und gedruckt. Aber was ist in Zeiten von Corona noch normal?

„Werbeflyer für Friseure und Kataloge für die ortsansässigen Reisebüros haben wir natürlich schon ganz schön lange nicht mehr gemacht.“ Prokurist Matthias Platz und Geschäftsführer Joachim Brucker werden beim Rückblick auf das Jahr 2020, trotz eines sehr tapferen Optimismus’, im Hinblick auf die Zwangspause im öffentlichen Leben nachdenklich. Aber auch die 2021 nun schon zum zweiten Mal wegen Corona abgesagte „ProWein“ in Düsseldorf, die laut eigenen Angaben weltweit größte Fachmesse für Weine und Spirituosen, hat umfangreiche Auswirkungen auf das Haßlocher Unternehmen: „Für sehr viele Winzer aus unserer Region erstellen wir normalerweise mit mehreren Wochen Vorlauf die Werbemittel, Visitenkarten, Prospekte, Aufsteller, Imagebroschüren und mehr.“

20 Beschäftigte

Denn der erste Eindruck beim künftigen Kunden ist entscheidend – das gehört auch zu den Grundsätzen der 1960 in der Gillergasse in Haßloch gegründeten Druckerei, die zehn Jahre später in das heutige Gebäude in der Siemensstraße umzog. Die rund 20 Beschäftigten heißen – abgesehen von Verwaltung und Vertrieb – heute zwar nicht mehr Drucker oder Buchbinder, sondern Medientechnologen Druck und Weiterverarbeitung. Doch genauso vielschichtig ist die gesamte Produktion samt Design.

Ein Drittel der Belegschaft musste in beiden bisherigen Lockdowns in Kurzarbeit. „Das aber nur zu 50 Prozent“, ergänzt Joachim Brucker. Wie nahe das alles den Chefs trotz der Unterstützung geht, ist ihm klar anzumerken. Der Umsatzrückgang 2020 habe bei rund 20 Prozent gelegen. Das sei zwar „nicht gerade sehr schön, aber es geht im Vergleich wohl noch“. In Sachen Sicherheit und Hygiene habe das Team immer alles gegeben: „Toi, toi, toi hatten wir bis heute keinen Erkrankten bei uns“, sind Brucker und Platz erleichtert.

Keine Planungssicherheit

Die Druckerei Englram Partner hat Kunden nicht nur im Umkreis von etwa 50 Kilometern. Ob Prospekt, Veranstaltungskalender, Verpackung, Fasnachtsbroschüre, Etikett oder Festschrift: Die Pandemie hat schon 2020 viele Aufträge verändert. Auch 2021 bringt bislang erneut wenig Planungssicherheit mit sich, ist den Geschäftsleitern mehr als klar. „Das ist in der Branche wirklich ein Problem“, sagt Joachim Brucker. „Denn wenn es endlich wieder weitergehen wird, werden die meisten Unternehmen wohl erst mal drei, vier Monate zögerlich sein, bis sie in neue Werbung investieren und auf anhaltende Sicherheit in der Terminplanung vertrauen.“ Einen Brief- oder Rechnungsbogen brauche ein Betrieb immer – aber Werbemittel nur bei echtem Bedarf, wissen die Unternehmer.

Zusammenhalt wichtig

Immerhin hat die Corona-Krise für so viele entfallene Termine auch einige andere Aufträge als kleines „Trostpflaster“ gebracht: „Wir durften viele Etiketten für Desinfektionsmittel drucken“, sagt Prokurist Matthias Platz. „Das macht zwar nicht alles Entfallene wett, aber es hilft. Also sind wir dankbar dafür.“

Trotz der eigenen Hürden im „neuen Alltag“ mit Covid-19-Problematik wollte das Unternehmen auch anderen etwas helfen. „Zusammenhalt ist das, was wir alle wieder mehr brauchen“, sagt Platz überzeugt. Dass das gelingen könne, habe die Geschäftsleitung bereits im Frühjahrs-Lockdown 2020 als „sehr beeindruckend“ wahrgenommen. Darum habe sie, obwohl selbst von vielen Ausfällen betroffen, bei der Gutscheinaktion einer Stadt und der ansässigen Gewerbetreibenden kostenfrei durchnummerierte Gutscheine für eine gemeinsame Verkaufsaktion teilnehmender Geschäfte gedruckt und geliefert.