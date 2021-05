Interview: Renate Bößler ist Leiterin der katholischen Kindertagesstätte St. Hildegard in Deidesheim. Sie arbeitet also in einem sogenannten systemrelevanten Beruf. Im Oktober geht sie in Rente. Was bedeutet Wertschätzung für sie? Und was sollte die Politik ändern?

Frau Bößler, was war für Sie der Grund, diesen Beruf zu ergreifen?

Das war irgendwie in meinen Genen. Ich wollte schon immer mit Kindern zusammenarbeiten. Das soziale Miteinander hat mich schon in jungen Jahren fasziniert, als ich eine Jugendgruppe geleitet und Kommunions- und Firmunterricht gegeben habe. Ich habe das immer mit Leidenschaft und Herzblut gemacht und es war mir immer etwas wert, alles zu geben.

Man hört und liest immer wieder über die Probleme, mit denen Kinderbetreuungseinrichtungen sich auseinandersetzen müssen. Wie haben Sie den Personalmangel in Ihrer Zeit als Leiterin wahrgenommen?

Der spürbare Fachkräftemangel ist wirklich ein großes Thema, und was noch hinzukommt, ist der demografische Wandel. In den Einrichtungen sind sehr viele ältere Erzieherinnen, und es kommen wenige junge nach. Ich vermisse ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das sich dieser Problematik annimmt.

Wie sieht es mit dem Problem der schlechten Bezahlung aus?

Das ist schon seit Jahren immer ein Thema. Wir sagen das schon lange: Die Bezahlung stimmt nicht, der Personalschlüssel stimmt nicht, und die räumlichen Rahmenbedingungen stimmen nicht. Daran hat sich nichts geändert.

Und wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen?

Ich konnte damit leben.

Kindergärten sind durchaus systemrelevant, bekommen aber nicht immer die entsprechende Wertschätzung. Wie war das für Sie?

Ich habe zu meinen Kolleginnen immer gesagt: „Wenn ich weiß, welcher Wert in meiner Arbeit steckt, dann brauche ich nicht unbedingt die Wertschätzung von irgendwelchen Menschen, die vielleicht das Wort gar nicht definieren können.“ Für mich reicht es, wenn die Kinder am Ende des Tages von ihren Eltern empfangen werden und einen schönen Tag im Kindergarten hatten. Dann sind Kinder und Eltern glücklich. Das ist Wertschätzung.

Wie sieht es in Ihrer Kita mit Kindern aus, die mehr Zuwendung und Einsatz als andere brauchen?

Wir hatten auch schon Hilfe von Integrationskräften, wenn wir es gar nicht mehr geschafft haben, aber mit Liebe, Verständnis und Achtung und Respekt vor der Persönlichkeit der Kinder haben wir es immer gut gepackt. Außerdem wachsen diese Kinder einem auch am meisten ans Herz.

Was würden Sie sich von der Politik Bezug auf die angesprochenen Problemthemen wünschen?

Mit dem neuen Kita-Zukunftsgesetz wird für die Eltern vielleicht manches besser, aber wir hier in den Einrichtungen profitieren nicht davon. Der Personalschlüssel müsste unbedingt angepasst werden. Es müsste kleinere Gruppen geben, weil wir dann noch mehr Möglichkeiten hätten, auf die Kinder individuell einzugehen. Die räumlichen Gegebenheiten müssten auch angepasst werden. Wir sind eine Tagesstätte und haben keine Möglichkeit, dass die Kinder in einem eigens dafür konzipierten Raum ausruhen können. Auch haben wir kein Speisezimmer, in dem nur gegessen wird. Im Bewegungsraum wird ausgeruht, im Spielzimmer wird gegessen, das ist doch eigentlich paradox.

Gibt es etwas aus dieser Zeit, was Ihnen besonders in Erinnerung bleiben wird?

Ja, die Veränderung der pädagogischen Konzepte. Außerdem der Ausbau: Erst waren wir dreigruppig, dann viergruppig, dann einmal sogar fünfgruppig. Erst kam die Ganztagsbetreuung und dann kamen die Kinder unter drei Jahren. Es gab also immer Bewegung in den 45 Jahren.

Im Oktober gehen Sie in Rente. Haben Sie schon Pläne, was Sie mit Ihrer Freizeit anfangen werden?

Pläne habe ich nicht, aber ich denke, das fällt einem nicht schwer. Ich muss mich jedenfalls nicht mehr nach dem Wochenende und den Sommerferien richten. Ich denke, dass ich dann mehr Spontanität in mein Leben bringen kann.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Die Kinder vor allem und die Kolleginnen. Wir sind alle schon lange hier zusammen, das war wie eine kleine Familie. Eine Kollegin hat einmal diesen sehr aussagekräftigen Spruch mitgebracht: „Durchs Fenster hörte ich ein Kinderlachen, und ich wusste, es wird ein schöner Tag“. Der passt sehr gut zu Ihrer Frage.

Und was werden Sie am wenigsten vermissen?

Die Bürokratie.

Zur Person: Renate Bößler

Renate Bößler arbeitet seit 45 Jahren als Erzieherin. 1975 fing sie in der städtischen Kita in Mußbach an. Nachdem sie anschließend ein Jahr in der Kita Hetzelstift in Neustadt tätig war, ist sie seit 1987 Leiterin der Kindertagesstätte St. Hildegard in Deidesheim. Nach vielen Veränderungen in dieser Zeit betreuen die zehn Erzieherinnen dieser Einrichtung derzeit 75 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren.

Interview: Liska Winkelmann