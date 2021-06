Die Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 7. Juli, wird erstmals live im Offenen Kanal (OK) Weinstraße übertragen. Ende März hatte der Gemeinderat die Voraussetzung für Bild- und Tonaufnahmen aus dem Rat sowie für deren Übertragung geschaffen.

Die Hauptsatzung der Gemeinde wurde entsprechend geändert. Damit kann die nächste Gemeinderatssitzung nun erstmals durch das Studio Haßloch des OK Weinstraße live übertragen werden. Die Sitzung kann somit bequem von zu Hause aus vor dem Fernseher oder auch online über die Seite des Offenen Kanals www.ok-weinstrasse.de verfolgt werden.

Der Sitzungssaal im Rathaus ist aber auch weiterhin für interessierte Besucher geöffnet, sodass der öffentliche Sitzungsteil vor Ort begleitet werden kann. Die Online-Sitzungen in den vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass die Bereitschaft der Bürger, vom heimischen Wohnzimmer aus an Gremiensitzungen teilzunehmen, größer sei als bei Präsenzterminen, so Bürgermeister Tobias Meyer (CDU). Daher sei man gespannt auf die Resonanz.

Im Gegensatz zu den Online-Sitzungen, bei denen das Bild der Videokonferenzplattform Zoom gestreamt wurde, wird nun das Studio Haßloch des OK Weinstraße für die Übertragung verantwortlich sein und mit mehreren Kameras das Geschehen vor Ort einfangen.

„Live-Übertragungen haben für unser ehrenamtliches Team einen besonderen Reiz. Wir freuen uns auf die Aufgabe, die Ratssitzung in die Haßlocher Wohnzimmer zu bringen“, sagt der Vorsitzende des Studios Haßloch, Markus Merkler. Das Team habe in der Vergangenheit vielfach Live-Erfahrung gesammelt, unter anderem bei der Haßlocher Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr.

Die Gemeinderatssitzung am 7. Juli findet in der Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule statt und beginnt um 18.30 Uhr. Die Tagesordnung sowie die dazu gehörigen Vorlagen sind in der Regel fünf Tage vor Sitzungstermin über das Bürgerinformationssystem unter www.hassloch.de/buergerinfo abrufbar.