„Die Tage nach Ostern sind bewegende Tage, insbesondere für die 53 Jungen und Mädchen in der Pfarrei Heilige Theresia vom Kinde Jesus, die sich auf ihre Erstkommunion vorbereiten“, sagt Pfarrer Thomas Diener. Drei Feiern sind in diesem Jahr zur Erstkommunion geplant.

Die Vorbereitungen beginnen im Herbst des Vorjahres. In Gruppenstunden werden die Kinder, zumeist durch ausgewählte Eltern, schrittweise auf die einzelnen Themen eingestimmt und vorbereitet. Hinzu kommen Gottesdienste, die auf die Kinder und ihre Familien abgestimmt sind.

Verantwortlich für die Gestaltung des Kurses war Pastoralassistent Marcel Ladan. „Nachdem Herr Ladan erst im letzten August zu uns gekommen ist, hat er zum ersten Mal in unserer Pfarrei die Vorbereitung der Kinder übernommen, die Elternabende gestaltet und den Kurs organisiert“, hebt Diener hervor. „Zum ersten Mal wurden die Gemeindemitglieder aktiv dazu eingeladen, für die Kinder eine Patenschaft zu übernehmen. Diese bestand vor allem darin, sich mit den Kindern in der Vorbereitungszeit verbunden zu wissen und immer wieder auch im Gebet an sie zu denken. Viele Gemeindemitglieder haben ihrem ,Patenkind’ zur Erstkommunion gratuliert und auch ein kleines Geschenk gemacht“, so Diener.

Erste Feier war in Weisenheim am Sand

Eine Feier fand bereits am vergangenen Wochenende in Weisenheim am Sand statt. Am Samstag ist Erstkommunion in Wachenheim, eine Woche später dann mit 21 Kindern in St. Ludwig in Bad Dürkheim. Die Gottesdienste stehen unter dem Motto: „Mit Jesus in einem Boot“. Ein gemeinsamer Dankgottesdienst aller Erstkommunionkinder und deren Familien ist am 6. Mai um 10.30 Uhr in Wachenheim geplant.