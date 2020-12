Die Haßlocher Selbsthilfegruppe „Lebensfreude“ hat jetzt zwei Ersthelfer für psychische Gesundheit. Karin Hurrle und Brigitte Auer haben sich vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit über das Programm „Mental Health First Aid“ (MHFA) qualifizieren lassen.

Sie dürfen als Ersthelfer für psychische Gesundheit tätig werden und sind berechtigt, auch in der Selbsthilfegruppe „Lebensfreude“ Erstgespräche durchzuführen mit dem Ziel, den Betroffenen beizustehen, sie zu unterstützen und über professionelle Hilfestellungen zu informieren. Nach einem zweitägigen Qualifizierungskurs, durchgeführt von der Neustadter Psychologin Birgit Stetter, haben sie ihr Zertifikat erhalten. Somit ist die Haßlocher Selbsthilfegruppe „Lebensfreude“ künftig auch offizielle Anlaufstelle für psychisch kranke Menschen, an die sich Hilfesuchende mit ihren Problemen wenden können.

„MHFA Ersthelfer“ ist die deutsche Version des australischen Mental Health First Aid Programms. Diese Bildungsinitiative schult Laien, anderen Menschen zu helfen, die sich in einer psychischen Krise befinden oder psychische Gesundheitsprobleme entwickeln. Sie sollen dabei lernen, wie man erste Unterstützung leisten kann, bis der Betroffene professionelle Hilfe erhält oder die Krise abklingt. Seit 2020 arbeiten die Organisatoren in Partnerschaft mit der Beisheim-Stiftung daran, ein deutschlandweites Netzwerk aufzubauen. Zuvor wurde „MHFA Ersthelfer“ am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim mit Unterstützung der Dietmar-Hopp-Stiftung ins Leben gerufen. Seit dem Start in Australien haben über vier Millionen Menschen den Kurs absolviert.

Wegen der Corona-Pandemie habe die Selbsthilfegruppe ihr Programm umstellen müssen, erklären Hurrle und Auer. Da die Gruppen-Treffen derzeit nicht im Feuerwehrgerätehaus stattfinden können, werde an zwei Tagen pro Woche ein Telefondienst angeboten, an den sich Hilfesuchende auch anonym wenden können. Vorgesehen ist, Räume zu finden, wo künftig die Gruppentreffen wieder stattfinden können. Auch benötige man einen Büroraum.

Hilfesuchende und Betroffene mit psychischen Problemen können sich an Karin Hurrle, Tel. Nr. 0170-2784 150 oder an Brigitte Auer unter der Tel. Nr. 01575-367 4403 wenden. Weitere Infos unter www.lebensfreude-selbsthilfe.de.