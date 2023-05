Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kiefer wird im Ellerstadter Wald wegen der zunehmenden Trockenheit nicht zu halten sein. Aber es gibt auch gute Nachrichten in Sachen Forst: In der Gemeinde soll der erste „Tiny Forest“ in Rheinland-Pfalz entstehen.

Zwar hat es in diesem Jahr mehr geregnet als in den vergangenen Jahren, deren Trockenheit gleiche das aber nicht aus. Das sagte der für den Ellerstadter Wald zuständige Fachmann in einer Sitzung