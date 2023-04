Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwischen der ukrainischen Stadt Tultschyn und Haßloch bahnt sich eine Verbindung an. Bei einem Treffen beider Bürgermeister sind erste Kontakte geknüpft worden. Wie der Krieg das alltägliche Leben in der südwestlich von Kiew gelegenen Stadt verändert.

Den Kontakt zwischen der Stadt Tultschyn in der Westukraine und Haßloch hat Svitlana Zharaia hergestellt. Sie ist Deutschlehrerin an der Justus-von-Liebig-Schule in Mannheim, lebt