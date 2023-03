Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wehlachweiher wird am 24. Juli Schauplatz einer besonderen Premiere: Zum ersten Mal in unserer Region zelebriert die protestantische Kirchengemeinde Haßloch dort eine Seetaufe. Was beim Tauffest geplant ist – und für welche Kleiderordnung sich der Pfarrer entscheiden wird.

Mit der Taufe werden Menschen feierlich in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Das Ritual findet gewöhnlich innerhalb von Kirchengebäuden statt. Aber immer häufiger werden Taufen