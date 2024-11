Es gibt schon wieder etwas Neues in Gerolsheim: Rund um die letztes Jahr angelegte Waldinsel soll ein Familienwald wachsen. Mitinitiatorin Tina Beißwenger (40) erläutert im Gespräch mit Waltraud Werdelis, was es damit auf sich hat.

Frau Beißwenger, Sie gehören dem Verein Gerolsheim bewegt sich an, der in den vergangenen Jahren wahrlich viel im Dorf bewegt hat. Das jüngste Projekt heißt Familienwald. Ist das so ähnlich wie der Storchen- und Hochzeitswald in Großniedesheim?

Ja. Wir sind nicht die ersten, es gibt viele Vorbilder. Die Idee kam auf, weil wir im vergangenen Jahr nordöstlich von Gerolsheim auf einer Ökofläche der Gemeinde eine Waldinsel angelegt haben. Das scheint ein Erfolg zu werden, die Anwuchsquote ist hoch. Rund um diese Insel sollen nach und nach weitere Bäume gepflanzt werden. Das passt gut zu einem unserer Vereinszwecke: Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die Wiese, die an einer Spazierroute liegt und eine Sitzgruppe bekommen hat, soll ein Lebensraum für Vögel, Insekten und kleine Waldtiere werden und ein Ort, an dem man sich gern trifft.

Am Samstag haben Sie und Jürgen Weigel zusammen mit rund 60 Personen und 21 Bäumen damit angefangen. Was müssen die Gerolsheimer wissen, wenn sie beim Projekt Familienwald mitmachen wollen?

Sie beteiligen sich mit 100 Euro an den Kosten für einen Baum, der dann ein Schild mit dem Namen der betreffenden Person oder Familie bekommt. Einmal im Jahr im Herbst findet unter Anleitung die gesellige Pflanzaktion samt Imbiss statt. Gesetzt werden zum Beispiel Eichen, Esskastanien, Elsbeere oder Walnuss- und Mandelbäume, die schon circa zwei Meter groß und einigermaßen resistent sind. Ein Anlass für eine Baumpflanzung kann zum Beispiel eine Hochzeit, die Geburt eines Kindes oder das Gedenken an ein verstorbenes Familienmitglied sein.

Ein zwei Meter hoher Baum plus Fraßschutzhülle und Schild kostet sicher mehr als 100 Euro. Wie wird der Familienwald auf Dauer finanziert?

Insgesamt entstehen pro Baum Kosten von 250 bis 300 Euro. Die Differenz zum Eigenanteil der Familien trägt der Verein Gerolsheim bewegt sich. Der erwirtschaftet ja extra Geld für Projekte, zum Beispiel beim Dorftreff „Weck, Worschd und Woi“. In diesem Jahr helfen uns 2000 Euro, die wir aus dem Leader-Förderprogramm der Region Rhein-Haardt bekommen haben.

Kontakt

Wer zukünftig einen Baum im Familienwald Gerolsheim pflanzen möchte, kann das per E-Mail an info@gerolsheim-bewegt-sich.de anmelden.