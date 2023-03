Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der April war kalt, doch so langsam läuft die Erdbeerernte an. Am Dienstag ist auf dem Meckenheimer Lindenhof erstmals in diesem Jahr im Freiland geerntet worden. Warum sich Erdbeerliebhaber den 20. Mai vormerken.

Eisige Nächte bremst die Erdbeeren aus. „Dann wachsen sie nicht“, erklärt Mischa Müller vom Lindenhof in Meckenheim. Im April sei das gut zwei Wochen lang so gewesen, und deshalb verzögere