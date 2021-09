Am Sonntag, 3. Oktober, feiern die Kirchengemeinden im Frankenthaler Umland das Erntedankfest mit besonderen Gottesdiensten. Die Gemeinden sammeln Spenden für bedürftige Kunden der Tafeln.

In der Auferstehungskirche Gerolsheim wird um 10 Uhr die Heßheimer Bäckerei Raab von der Backaktion mit den Konfirmanden berichten, zudem stellen Vertreter Organisation Brot für die Welt ihre Arbeit vor. Im Anschluss gibt es Neuen Wein und Zwiebelkuchen im Kirchgarten, der gerade umgestaltet wird. Hierfür werden noch Helfer für den 2. und 9. Oktober gesucht. Am Samstag, 2. Oktober, werden in der Kirche zudem Erntedankgaben für die Grünstadter Tafel gesammelt.

Ein laut Ankündigung besonders familien- und kinderfreundlicher Gottesdienst wird ab 9 Uhr in der protestantischen Kirchengemeinde Großkarlbach gefeiert. Haltbare Lebensmittelspenden für die Tafel Frankenthal können bereits am Freitag, 1. Oktober, nachmittags im Pfarramt oder am Samstag, 17 bis 18 Uhr, in der Kirche abgegeben werden. Auch die Pfarrei Hl. Petrus sammelt für die Frankenthaler Tafel: Bei Gottesdiensten am Samstag, 18 Uhr, in Heßheim (mit Livestream) und Bobenheim-Roxheim, am Sonntag, 9 Uhr, in Gerolsheim und um 10.30 Uhr in Beindersheim (mit Livestream) sowie Roxheim. Schon vorher nehmen die katholischen Kitas Spenden an.