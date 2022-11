Rund 60 Beschäftigte des Haßlocher Verpackungsherstellers Duttenhöfer haben sich am Donnerstagmorgen am Warnstreik der IG Metall beteiligt. Mitarbeiter der Frühschicht legten für eine Stunde die Arbeit nieder, um der Forderung nach einer achtprozentigen Lohnerhöhung Nachdruck zu verleihen.

In der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und im Saarland gehen die Warnstreiks weiter. Der Forderung der IG Metall haben die Arbeitgeber das Angebot einer einmaligen steuer- und abgabenfreien Sonderzahlung von 3000 Euro mit einer Laufzeit von 30 Monaten gegenübergestellt, die eine monatliche Lohnerhöhung von 100 Euro bedeuten würde. Dieses Angebot hat die IG Metall als völlig unzureichend abgelehnt und zu Warnstreiks aufgerufen. Am Donnerstag beginnt in Ludwigsburg die fünfte Verhandlungsrunde in Baden-Württemberg, bei der eine Lösung im Tarifkonflikt gefunden werden soll.

Am Donnerstag haben auch in mehreren Betrieben in Rheinland-Pfalz Warnstreiks, Aktionen und Kundgebungen stattgefunden. Zu diesen zählte am Morgen auch die Belegschaft der Frühschicht bei Duttenhöfer in Haßloch. Nach Angaben von Harald Lange, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall-Geschäftsstelle Landau, haben sich 60 Mitarbeiter von 6 bis 7 Uhr am Warnstreik beteiligt. Bereits am 7. November hatten 75 Mitarbeiter der Frühschicht bei Duttenhöfer für eine Stunde die Arbeit niedergelegt.

24-Stunden-Streiks nicht ausgeschlossen

Sollte es in der neuen Verhandlungsrunde zu keiner Einigung kommen, gebe es zwei Optionen für die IG Metall, sagte Lange: Zum einen seien – nach einem Mitgliedervotum – 24-Stunden-Streiks in der Zeit zwischen 23. und 25. November geplant. Zum anderen stehe eine Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf in ausgewählten Tarifgebieten im Raum.

Von den Arbeitgebern sei in den Tarifverhandlungen bisher „nichts Substanzielles“ gekommen, so Lange. Die angebotene Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro mit einer Laufzeit von 30 Monaten sei nicht ausreichend. „Kein denkbarer Weg“ sei es für die IG Metall, angesichts einer drohenden Rezession auf eine Lohnerhöhung zu verzichten und sich mit den Arbeitgebern auf eine Sonderzahlung zu einigen. 2024 könnte dann eine dauerhafte Erhöhung folgen, falls sich die Wirtschaft erholt. Lange: „Das ist keine Option: Die Einmalzahlung ist nächstes Jahr weg, aber die Inflation bleibt.“ Die Hoffnung auf eine Einigung bestehe nach wie vor, aber über die starre Haltung der Arbeitgeber in den bisherigen vier Verhandlungsrunden „sind die Kollegen sauer“.