Der Weihnachtsumtrunk vor dem Haus der guten Weine am Römerplatz gehört für viele Dürkheimer zum festen Heiligabendprogramm. Doch auch dieses Jahr kann er nicht stattfinden. Aber es gibt schon Ideen für eine Alternative.

„Liebe Freunde des guten Geschmacks, uns bricht es das Herz … gerne hätten wir alle willkommen geheißen. Die besinnlichen Tage mit Euch auf dem Römerplatz zu beginnen wäre, war und ist für uns das schönste Ereignis des Jahres“, schreiben Tine und Steffen Michler in ihrem Newsletter an ihre Kunden. Doch der traditionelle Weihnachtsumtrunk werde nicht stattfinden. „Es tut uns weh und wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir sind aber überzeugt, dass die Absage des Weihnachtsumtrunks die richtige und die verantwortungsvollste Entscheidung ist“, so die Michlers weiter.

„Für uns war klar: Ein bisschen Umtrunk wird es nicht geben, das entspricht nicht unserem Bild von dem, wie es sein soll. Es wäre eine kastrierte Veranstaltung“, erklärt Steffen Michler im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Nähe und Umarmungen gehörten zu dem Umtrunk dazu, die Sorge um die Gesundheit von sich und Anderen passe dagegen nicht zur Vorfreude auf Weihnachten.

„Weihnachtsfest“ im Frühjahr

Wie die Michlers weiter informieren, werden an Heiligabend im Haus der guten Weine gar keine Getränke ausgeschenkt: Der Bistrobetrieb bleibt zu, das Ladengeschäft ist von 9 bis 14 Uhr nur für den Einkauf geöffnet. „Die Entscheidung tut weh, wir könnten den Umsatz gut gebrauchen. Doch die Sorge um unsere Gäste und unsere Mitarbeiter überwiegt einfach“, sagt Tine Michler. Angesichts der grassierenden Omikron-Variante in Großbritannien und Dänemark sei es auch wichtig, sich mit den Mitarbeitern in Krankenhäusern solidarisch zu zeigen. „Wir wollen kein Pandemietreiber sein“, bekräftigt Steffen Michler. Eine 2G-plus-Veranstaltung sei schon aus praktischen Gründen ausgeschlossen. „Wir hätten die Einhaltung der Regeln niemals kontrollieren können“, sagt er.

Man sei aber fest entschlossen den „Weihnachtsumtrunk“ im Frühjahr nachzuholen, wenn es die Pandemie wieder zulasse. „Mit Baum und Ansprache auf dem Römerplatz. Versprochen!“, so Tine Michler.