Das Land Rheinland-Pfalz hat die Kindertagesstätte „Haus Kunterbunt“ als erste in Haßloch und als 21. Einrichtung in Rheinland-Pfalz als Ernährungskita ausgezeichnet. Die Auszeichnung hat aber eine begrenzte Dauer.

Das Kitateam hat in Zusammenarbeit mit den Eltern und mit Unterstützung der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung das Verpflegungsangebot verbessert. Die Anforderungen an eine Ernährungskita orientieren sich an Qualitätsstandards, welche die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) aufgestellt hat. Eine ausgewogene, gesunde und nachhaltige Verpflegung unterstützt demnach die Kinder beim Aufwachsen und trägt dazu bei, dass sie sich körperlich und geistig gut entwickeln.

„Wir haben nicht nur unseren Speiseplan kritisch hinterfragt und umgestellt, sondern binden neben den Eltern die Kinder aktiv mit ein“, erklärt Kitaleiter Simon Schmidt. Ein Baustein in Sachen Ernährungsbildung ist beispielsweise der Kita-eigene Gemüsegarten. Im Projekt „Gartenzwerge“ sind die Kinder aktiv in die Pflege des Gartens eingebunden. Auch das im Herbst vergangenen Jahres geschaffene Hühnergehege ist Teil des Projekts. Die Kinder werden dort im Umgang mit den Tieren sensibilisiert und bekommen am Beispiel der Hühnereier vor Augen geführt, dass ein Ei nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern ein tierisches Produkt ist.

Runder Tisch trifft sich weiter

„Wir können uns nicht auf dem Erreichten ausruhen“, erklären Schmidt und sein Kitateam. Ob eine Einrichtung die Voraussetzungen für eine Ernährungskita erfüllt, wird alle drei Jahre auf ein Neues geprüft. Daher wird sich der Runde Tisch – bestehend aus Eltern, Erziehern und Kita-Leitung – zukünftig treffen, um weiter an der Verbesserung der Verpflegung zu arbeiten. „Es ist wichtig, dass es den Kindern schmeckt, aber auch, dass die Kinder Spaß am Essen haben und die Esssituationen pädagogisch begleitet werden“, erklärte Anette Feldmann-Keunecke aus der Gruppe Ernährungsberatung beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum. Sie übergab Schmidt die Urkunde, die nun drei Jahre gültig ist.