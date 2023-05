Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Das sind nicht die Jungs, die an der Ecke eben einmal etwas verticken. Die haben das Zeug verballert, bis der Arzt kommt.“ Aussagen, die der Hauptermittler der Neustadter Polizei über vier Männer aus Lambrecht und Edenkoben am Montag vor dem Landgericht in Frankenthal traf. Das Quartett ist des gewerbsmäßigen Handels mit Drogen angeklagt und soll als Bande agiert haben.

Der Polizist trat damit den Einlassungen der Männer entgegen. Sie hatten am Verhandlungstag zuvor behauptet, Drogen in erster Linie verkauft zu haben, um damit ihren eigenen Konsum