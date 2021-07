Der gesamte Erlös der Neidenfelser „Kerwe dehäm“ kommt zusammen mit den Spendengeldern der Kerweaktion von TSG und Dorfjugend den Flutopfern in Schuld an der Ahr zugute. Am heutigen Kerwesamstag öffnet von 15 bis 18 Uhr auf dem Bürgerplatz die „Kerwe-Impfstrooß“.

„Das Kuratorium der Neidenfelser Vereine sowie die Dorfjugend haben beschlossen, dass die Geldspende direkt an das kleine Dorf Schuld geht, um dort den Menschen zu helfen“, teilt die Neidenfelser Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel mit.

Bereits am Freitagabend waren die Dorfjugend und die TSG durch das Dorf gefahren und hatten Spenden für die Flutopfer gesammelt. „Wenn ihr Musik hört, einfach rauskommen, etwas Spaß haben und natürlich spenden“, war das Motto. Die Fußballer füllten die Spendensumme aus ihrer Mannschaftskasse weiter auf.

Am Samstag, 24. Juli, ist von 15 bis 18 Uhr auf dem Bürgerplatz der „Kerwe-Drive-In auf der Neidenfelser Impfstrooß“ geöffnet, die mit dem Auto befahren werden kann. Im Schritttempo kann man vorfahren und vorbestellte „Schorlehelde-Getränkepakete“, Kerwe-Mini-Burger sowie „Cocktails to go“ und Süßigkeiten abholen. Die Anzahl der Vorbestellungen hielt sich bisher in Grenzen, „deshalb zählen wir auf Euch vor Ort“, appelliert die Bürgermeisterin. Auch die Schausteller beteiligen sich an der „Impfstrooß“. Vom Auto aus kann man an einem Wurfstand mit Bällen werfen und Sachpreise gewinnen. Der Süßwarenstand ist auch am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Kerwesamstag ab 18 Uhr kommt außerdem „Musik vun de Burch“. Die Musikwünsche für Discjockey Fabian Keller hat die Dorfjugend eingesammelt. Dazwischen ist gegen 18.30 Uhr die Kerwerede vorgesehen, die Petra Buschmann hält. „Einfach vorbeikommen, der gesamte Erlös ist für die Flutopfer“, ruft Höchel zum Besuch der „Kerwe-Impfstrooß“ auf.