Cäcilia Janz aus Haßloch hat 170 Mund- und Nasen-Schutzmasken genäht und verkauft. Den Erlös von 700 Euro hat die Seniorin nun dem Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen gespendet.

Weil sie etwas Guten tun wollte, hatte sich Cäcilia Janz in der Hochphase der Corona-Pandemie entschlossen, Schutzmasken zu nähen. Die Entscheidung, den Erlös aus dem verkauf der Masken dem Kinderhospiz in Dudenhofen zu spenden, sei ihr leicht gefallen, da sie schon seit Jahren immer wieder soziale Projekte unterstütze, sagt die Seniorin. Von der Weihnachtsback-Aktion bis zur Spielzeug-Aktion für bedürftige Kinder: Alle ihre Ideen seien immer gut angekommen.

170 Masken hat Cäcilia Janz aus unterschiedlichen Stoffen genäht, die nach einem öffentlichen Aufruf bei ihr abgegeben wurden. Immer wieder hätten die Kunden geäußert, dass sie ihre genähten Masken gerne kaufen, weil der Erlös dem „Sterntaler“ zufließen wird. Das Kinderhospiz unterstützt lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien und begleitet sie auf ihrem schweren Weg.

700 Euro sind auf diese Weise zusammengekommen, die sie nun Beate Däuwel vom Kinderhospiz in Dudenhofen übergeben hat. Cäcilia Janz ist auch Helferin der Selbsthilfegruppe „Lebensfreude“, die sich schon seit Jahren für psychisch kranke Menschen mit Depressionen einsetzt. Die Gruppe hofft, sich bald wieder in 14-tägigen Abständen im Theodor-Friedrich-Haus treffen zu können.

Beate Däuwel freute sich bei der Übergabe der Spende, dass gerade in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie an das Kinderhospiz in Dudenhofen gedacht werde. Denn es sei bereits ein drastischer Spendenrückgang zu verzeichnen, weil Menschen, die selbst in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind, einfach nicht mehr spenden könnten. Auch die Aktivitäten des Vereins seien durch Corona sehr eingeschränkt worden. Keine Veranstaltungen in der ursprünglichen Form hätten mehr stattfinden können, und somit fehlten auch diese Einnahmen.

Kontakt

Wer mehr über das Kinderhospiz in Dudenhofen erfahren möchte, kann dies auf der Homepage unter www.kinderhospiz-sterntaler.de nachlesen.