FDas gute Zusammenleben der Konfessionen hat in Friedelsheim eine lange Tradition. Im frühen 20. Jahrhundert etwa leitete die Mennonitin Auguste Schowalter eine ökumenische Sonntagsschule. Was es damit auf sich hatte, hat der historisch interessierte Friedelsheimer Ernst Bedau herausgefunden.

Auguste Schowalter wäre am 31. Juli 139 Jahre alt geworden. Mit ihrem Namen verbindet sich die Friedelsheimer Sonntagsschule – ein Kindergottesdienst, an dem neben mennonitischen auch fast alle katholischen und evangelischen Kinder aus dem Dorf jahrzehntelang teilnahmen.

Im Kirchenbuch der Mennonitengemeinde ist festgehalten: Im Jahr 1907 begann ein Glied der Gemeinde, Fräulein Auguste Schowalter, eine Sonntagsschule, zu der anderskonfessionelle Kinder zugelassen wurden. Eine derartige Sonntagsschule bestand schon ab 1890, geleitet hatte sie die Frau des Predigers Jakob Ellenberger. Etwa 30 Jungen und Mädchen trafen sich sonntags mal in der Mennonitenkirche, mal im kleinen Gemeindesaal. Fräulein Schowalter, wie sie in Friedelsheim mit Hochachtung genannt wurde, erzählte Sonntag für Sonntag Geschichten aus dem Leben Jesu und die Kinder sangen – von ihr auf dem Harmonium begleitet – Kirchenlieder.

Festliche Weihnachtsfeiern

Lebhaft in Erinnerung geblieben sind heute noch lebenden Sonntagsschulen-Besuchern eine auf dem Pult stehende Spendendose mit einer Figur, die jedes Mal mit dem Kopf nickte, wenn man eine Geldmünze einwarf. Legendär waren laut Bedau die Weihnachtsfeiern in der festlich geschmückten, rappelvollen Mennonitenkirche, an denen nicht nur die Kinder der Sonntagsschule, sondern auch deren Familienangehörige teilnehmen durften.

In der Adventszeit hatten die Kinder Gedichte eingeübt, die das Fräulein Schowalter selbst verfasst hatte. Am Tag der Weihnachtsfeier sammelten sie sich bei ihrem Haus in der Burgstraße und gingen in Zweierreihen feierlich zur Mennonitenkirche. Dort blieb der erwartungsvolle Kinderzug stehen, die Kirchentür öffnete sich und die Kinder konnten den mit bunten Kugeln, Lametta und Tannenzapfen geschmückten und im Schein der Kerzen erstrahlenden Weihnachtsbaum sehen. Mit dem Lied „Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“, zogen sie in die Kirche ein. Am Schluss der Feier bekam jedes Kind ein persönliches Weihnachtsgeschenk. Die wenigen noch lebenden Zeitzeugen stimmen darin überein, dass es das Anliegen von Auguste Schowalter war, die Kinder „zu Jesus zu führen“.

Auch Otmar Fischer besuchte die Sonntagsschule

Der unlängst verstorbene Pfarrer Otmar Fischer führte seine Entscheidung, Pfarrer zu werden, auf die Schowaltersche Sonntagsschule zurück. Mehrere Sonntagsschüler von damals erinnerten sich, dass es der damalige katholische Geistliche nicht gerne sah, dass „seine“ katholischen Kinder die Sonntagsschule besuchten. Als Schowalter nach dem Krieg Lebensmittelpakete von Mennoniten aus Amerika bekam, verteilte sie die Süßigkeiten unter den Kindern, das ist bis heute bei den Überlebenden unvergessen.

Das Ende der Sonntagsschule kam vermutlich in den 1950er-Jahren, als Auguste Schowalter in ein Altersheim zog, vermuten Claus Bletzer und Gisela Foth, beides Besucher der Schule. Damit war die Zeit der ökumenischen Sonntagsschule nach über 60 Jahren zu Ende.