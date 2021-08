Neujahrsinterview: 2021 soll besser werden als das vergangene Jahr – darüber besteht wohl Einigkeit. Aber was erwartet die Bürger auf der kommunalen Ebene? Die Bürgermeister verraten es. Heute: Karl-Günter Müller aus Lambrecht.

Herr Müller, mit welchen Gefühlen sehen Sie dem Jahr 2021 entgegen?

Mit eher schlechten Gefühlen, wenn ich sehe, was schon 2020 alles vom Eierpicken über die Kerwe bis zum Adventsmarkt abgesagt werden musste. Ich rechne auch nicht damit, dass dieses Jahr größere Veranstaltungen stattfinden können und hoffe auf 2022.

Wie stark wirkt sich Corona auf die städtischen Finanzen aus?

Bis jetzt geht es noch. Die Stadt Lambrecht hat in den letzten fünf Jahren keine Steuern erhöht. Die Kommunalaufsicht verlangt von uns aber einen ausgeglichenen Haushalt und die Kürzung von freiwilligen Leistungen und hat uns aufgefordert, die Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen. Aber das halte ich in der jetzigen Pandemie für schwierig. Wir hoffen, um Steuererhöhungen herumzukommen. Erstmals haben wir von den Bürgern eine Vorausleistung für wiederkehrende Ausbaubeiträge von 60 Cent pro Quadratmeter gefordert. Damit werden drei Bauvorhaben mitfinanziert: die 2020 abgeschlossene Erneuerung der Johann-Casimir-Straße, die Östliche Luhrbachstraße, die sich in den letzten Zügen befindet, und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Von den insgesamt zwei Millionen Euro Kosten bleiben 1,4 Millionen Euro an den Bürgern hängen. Aber sie bekommen ja auch etwas dafür.

Bereiten Ihnen die schlechten Nachrichten der vergangenen Monate aus mehreren Lambrechter Betrieben große Sorgen?

Es ist immer ärgerlich und bereitet Sorgen, wenn große Firmen betroffen sind und Arbeitsplätze gefährdet sind. Man muss erst einmal abwarten, wie es sich auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken wird.

Welche Projekte stehen für 2021 im Vordergrund?

Der zweite Abschnitt der Stadtkernsanierung mit der Aufwertung des Kirchenumfelds und des Wallonenplatzes beziehungsweise der Wallonenstraße ist das größte Projekt, das in diesem Jahr beginnen soll. Dazu haben wir am Wallonenplatz ein Haus gekauft, das abgerissen werden soll. In diesem Bereich in Zentrumsnähe hätten wir gerne eine Wohnbebauung, das Interesse an Eigentumswohnungen ist da. Die Grundversorgung ist dort ja vorhanden. Für die Platzgestaltung geht es darum, jetzt Vertiefungspläne zu erstellen.

Was steht außerdem auf dem Plan?

Weitere Projekte sind unter anderem der Renovierungsbedarf beim Fußweg Sommerberg-Hauptstraße, ein neuer Teerbelag in der Karl-Marx-Straße, die Überquerungshilfe über die B 39 am Ortseingang.

Wie geht es mit dem Bahnhofsgebäude weiter?

Die Stadt hat das Bahnhofsgebäude und das Gelände erworben und wird es an die Verbandsgemeinde weiterverkaufen, die kein Vorkaufsrecht hat. Jetzt muss man überlegen, was man daraus machen kann. Für Lambrecht wäre es wichtig, an dieser Stelle ein attraktiveres Entree zu bekommen. Vielleicht kann die Verbandsgemeinde Teile ihrer Verwaltung in dem Gebäude unterbringen.

Was passiert mit der Ruine des ehemaligen Altersheims der Awo?

Das stockt im Moment. Wir wollen aber drangehen und mit einer Machbarkeitsstudie prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, dass dieser Schandfleck verschwindet und auf dem Gelände Wohnungen entstehen können.

Angenommen, Sie hätten einen Wunsch frei, was würden Sie sich für Ihre Stadt wünschen?

Ich wünsche mir, dass die Pandemie schnellstmöglich beendet werden kann, damit das derzeit Bedrückende weggeht und das gesellschaftliche Leben wieder beginnen kann. Das Positive an dieser Krise ist, dass sich zeigt, wie sich die Menschen gegenseitig versuchen zu helfen.