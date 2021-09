244 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren haben sich in diesem Jahr am Lesesommer in der Haßlocher Gemeindebücherei beteiligt. Sie haben 1400 Bücher mit mehr als 177.000 Seiten gelesen.

„Das sind erfreuliche Zahlen, denn wir bewegen uns wieder auf Vor-Corona-Niveau“, freut sich die stellvertretende Büchereileiterin Judith Höring. Im vergangenen Jahr hatten lediglich 159 Kinder und Jugendliche an der Leseförderaktion teilgenommen. Das sei vor allem der langen Ungewissheit geschuldet gewesen, ob der Lesesommer coronabedingt stattfinden kann oder nicht.

Auch in diesem Jahr war noch nicht alles wieder beim Alten. Buchbesprechungen persönlich mit den Lesesommerpaten seien nicht möglich gewesen, sondern hätten nur über den „Buch-Check“ sowie über den Online-Buchtipp schriftlich abgegeben werden können. Auch der Besucherzugang zur Bücherei sei aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln beschränkt gewesen, was manchmal zu kurzen Wartezeiten geführt habe. Dennoch hätten die Einschränkungen nicht abgeschreckt. „Besonders erfreulich sind die vielen Anmeldungen von Erstklässlern gewesen, die mit Wechselunterricht und Homeschooling ein äußerst schweres erstes Schuljahr hatten und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen von der Leseförderaktion Gebrauch gemacht haben“, so Judith Höring.

Dass der Lesesommer 2021 anders war, zeigte sich auch beim diesjährigen Abschlussfest. „Ein Fest inklusive Preisverleihung mit knapp 100 Kindern in dem ohnehin beengten Erdgeschoss der Bücherei ist angesichts der anhaltenden Corona-Situation nicht vorstellbar gewesen“, erklärt Bürgermeister Tobias Meyer. Daher verzichtete man auf das gemeinsame Fest, aber nicht auf die Verlosungsaktion. Unter allen Teilnehmern, die mindestens drei Bücher während des Aktionszeitraumes gelesen haben, wurden über 60 Preise verlost. Als Glücksfeen fungierten die neuen Mitarbeiterinnen der Bücherei, Ines Riedlinger und Susanne Schlegel, gemeinsam mit Judith Höring und Martina Hasselwander. Auch die Gewinner der Sonderpreise für die meistgelesenen Bücher sowie für die meistgelesenen Seiten wurden ermittelt. Alle Teilnehmer erhalten darüber hinaus eine Urkunde. Die Urkunden und Preise können ab sofort in der Gemeindebücherei abgeholt werden.