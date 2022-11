Wieder einmal haben sich die Zweitklässler der Schillerschule als kleine Landwirte betätigt: Im Schulgarten hinter dem Kulturviereck haben sie bei ihrem Kartoffelprojekt „Grumbeere“ geerntet.

An der Schillerschule hat die Aktion inzwischen schon Tradition und steht jedes Jahr auf dem Stundenplan der Zweitklässler, die das Projekt bis in die dritte Klasse hinein begleiten und auch diesmal wieder mit Spaß und Freude dabei waren. Kartoffelsetzlinge, die über das landesweite Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ bezogen und der Schule kostenlos zur Verfügung gestellt werden, hatten sie im Frühjahr eigenhändig ausgebracht.

Rund vier Monate später war es nun an der Zeit, die Ernte einzufahren. Unter Anleitung der Umweltbeauftragten Hannah Bolz sowie den Bauhofgärtnerinnen Katharina Warga und Christina Zintl wurden die Schülerinnen und Schüler erneut als Nachwuchs-Landwirte aktiv. Die Ernte, die sie dabei einbringen konnten, war erfreulich: Zahlreiche Kartoffeln konnten die Kinder mit in die Schillerschule nehmen, die nun zunächst trocken und im Dunkeln lagern, um später gemeinsam verarbeitet und gegessen zu werden.

Neues Bewusstsein in Bezug auf Lebensmittel

Die Kartoffel war in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Thema bei den Zweitklässlern, die in der Zwischenzeit die dritte Klasse der Schillerschule besuchen. Neben der Arbeit im Schulgarten wurde die Kartoffel auch im Sachunterricht thematisiert. Ziel ist dabei die Vermittlung von Basiswissen rund um die Themen Lebensmittel und gesunde Ernährung.

„Gerade dadurch, dass die Kinder ihre im Frühjahr selbst gesetzten Kartoffeln über Wochen hinweg begleitet haben und jetzt im Herbst ernten, entsteht ein ganz neues Bewusstsein in Bezug auf Lebensmittel“, sagt Schulleiterin Gila Serr.

An dem Projekt „Kids an die Knolle“, das 2008 mit 180 Schulen begonnen hat, beteiligen sich mittlerweile bundesweit mehr als 800 Schulen und Kitas, die über einen eigenen Garten verfügen.