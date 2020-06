Die Pfälzer Lebensmittelretter aus Haßloch haben der Tafel jetzt 526 Taschen mit einem Inhalt von insgesamt 2685 Kilogramm Lebensmitteln übergeben. Das ist die stolze Bilanz der Aktion „Schokolade macht glücklich - Spenden auch“, die Anfang Mai gestartet worden war.

Bedingt durch Lieferengpässe wegen der Corona-Pandemie, hatte sich die Übergabe verzögert. Die Pfälzer Lebensmittelretter hatten im Real-Markt Schokolade für einen guten Zweck verkauft. Mit dem Erlös wurden Spendentüten mit haltbaren Lebensmitteln für die Tafel Neustadt-Haßloch gekauft. Die Idee dahinter: Leckere Osterschokolade namhafter Hersteller sollte nach Ostern vor der Tonne gerettet und gleichzeitig etwas Gutes getan werden. Einwandfrei und noch lange haltbar, warteten zum Beispiel alleine 1100 Lindt-Schokohasen auf ein neues Zuhause. Für jedes Paket mit Osterschokolade im Wert von 45 Euro, das für nur zehn Euro verkauft wurde, packten die Lebensmittelretter im selben Wert zwei Spendentüten mit haltbaren Waren – Nudeln, Reis, Dosentomaten, Öl sowie Duschgel – für Kunden der Tafel Neustadt-Haßloch.

„Ein riesengroßes Dankeschön geht an alle Real-Kunden, die uns die gerettete Osterschokolade buchstäblich aus den Händen gerissen haben“, freuen sich die Lebensmittelretter über die sehr große Resonanz. Zwei Aktionstage waren angesetzt, aber schon am ersten Tag war nach vier Stunden alles ausverkauft. Für 2638 Euro konnten die Aktiven 526 Lebensmitteltaschen für die Tafel-Kunden kaufen. Jetzt wurden die insgesamt 2685 Kilogramm Lebensmittel an die Tafel übergeben. Auch für die Zukunft sind weitere gemeinsame Aktionen der Lebensmittelretter und des Real-Markts geplant.