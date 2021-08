Am Dienstagmorgen gegen 8.43 Uhr rückten die Feuerwehren aus Esthal, Frankeneck und Lambrecht in den Esthaler Ortsteil Erfenstein aus. Grund für die sogenannte „einfache Hilfeleistung“ war eine große Eiche, die nahe dem Ortsausgang Erfenstein quer über der L 499 lag. Mit Hilfe von Motorsägen, dem Seilzug des Rüstwagens der Feuerwehr Lambrecht und eines privaten Holztransportunternehmens räumten die Wehrleute die stattliche Eiche mit einem Stammdurchmesser von zirka 70 Zentimetern von der Fahrbahn. Während dieser Arbeiten war die Landesstraße laut Feuerwehr für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Die Einsatzkräfte übergaben anschließend die Einsatzstelle an den Landesbetrieb Mobilität.