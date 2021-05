Kann die Kreisverwaltung Bad Dürkheim den Erdaushub der Rehbachverlegung für die Sanierung der Deponie Lindenberg nutzen oder bleibt dieser im Eigentum der Gemeinde und wird für den Bau von Hochwasserschutzdämmen am Obermühlweg eingesetzt?

Die HLL-Fraktion hatte mit einem Eilantrag gefordert, dass der Erdaushub in der Gemeinde verbleibt. In Reaktion auf die Pläne der Kreisverwaltung, den im Zuge der Rehbachverlegung anfallenden Erdaushub zur Sanierung der Mülldeponie in Lindenberg zu verwenden, hatte die HLL gefordert, die Thematik in der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2020 zu behandeln. In dem Antrag werden der sofortige Stopp der Gespräche mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb über die Verwendung des Erdaushubs im Zuge der Rehbachverlegung aus dem Haßlocher Wald sowie die sofortige Beratung dieses Themas in der Dezember-Sitzung des Rates, Informationen und gegebenenfalls die Beschlussfassung durch das Gremium gefordert. Der Eilantrag wurde allerdings nicht in dieser Sitzung des Gemeinderats behandelt, sondern die Angelegenheit sollte in der Januar-Sitzung des Feld-, Wald- und Umweltschutzausschusses (FWU) dargelegt werden.

Keine gesonderte Vereinbarung getroffen

Im FWU hat die Verwaltung, Abteilung Bauen und Umwelt, nun mitgeteilt, dass eine „gesonderte Vereinbarung über die Nutzung von Grund und Boden und die Verwendung des Bodens“ zwischen der Gemeinde und dem Kreis nicht geschlossen worden sei, „da kein Erfordernis gegeben war“.

Die Verlegung des Rehbachs diene der Gemeinde Haßloch zum Vorteil: Schließlich habe der Gemeinderat die Rehbachverlegung ausdrücklich begrüßt sowie der Baumaßnahme zugestimmt. Im Planfeststellungsverfahren seien weder Forderungen erhoben, noch sei ein „Eigentumsvorbehalt“ des Bodens ausgesprochen worden. Es sei dem Kreis überlassen zu entscheiden, wie er mit dem Bodenmaterial verfahre.

Überschüssiges Bodenmaterial aus Tiefbauarbeiten stelle in der Regel einen belastenden Kostenfaktor dar und keine Einnahmequelle – vor allem, wenn es deponiert werden müsse. Laut Verwaltung war vereinbart, dass ein für den Bau der beiden Hochwasserschutzdämme am Obermühlweg geeigneter Boden der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt wird (circa 4700 Kubikmeter). Der restliche, beim Auskoffern des neuen Bachbetts anfallende Boden verbleibe beim Kreis, der ihn auch entsorgen müsse. Die Ausschreibung für die Bodenarbeiten der Rehbachverlegung berücksichtige diesen Sachverhalt. Bei Bedarf stelle der Kreis der Gemeinde gerne zusätzlich benötigtes Bodenmaterial zur Verfügung: Sie müsse sich dann aber selbst um Lagerung und Transport kümmern.

Entscheidung über HLL-Antrag am 24. Februar

Da der Kreis aufgefordert war, sich auf Grund der Kostensteigerungen der Rehbachverlegung Gedanken über Einsparungen zu machen, sei kreisintern und mit den Fachbüros geprüft worden, ob eine sinnvolle Verwendung des Bodens bei anderen Projekten Kosten minimieren könne, so die Verwaltung. Dies funktioniere aber nur, wenn der Boden „just in time“ an der Verwendungsstelle angeliefert werden könne. Dieser Sachverhalt sei in der Kreisausschusssitzung angesprochen worden. „Gespräche zwischen Kreis und Gemeinde oder dem Abfallwirtschaftsbetrieb und der Gemeinde fanden nicht statt“, so die Aussage der Verwaltung.

Eine Entscheidung über den Antrag der HLL soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 24. Februar getroffen werden.