Deidesheim. Die Stadt Deidesheim hat bald einen neuen Wochenmarkt. Eröffnung ist am 7. März um 10 Uhr. Welche Stände dabei sind.

Ab Samstag, 7. März, wird auf dem Stadtplatz am Geißbockbrunnen regelmäßig der Deidesheimer Wochenmarkt aufgebaut. Bis Oktober findet er jeweils am ersten und dritten Samstag im Monat von 8.30 bis 12.30 Uhr statt. Er soll nicht nur Einkaufsgelegenheit sein, sondern auch Treffpunkt für Bürger und Gäste. Vorgesehen sind regionale Produkte und der direkte Austausch mit den Anbietern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Deidesheim.

Zur offiziellen Eröffnung am Samstag, 7. März, um 10 Uhr am Geißbockbrunnen sind Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Bürger eingeladen. Angekündigt sind Stände von Creme & Kruste aus Deidesheim (Brot), dem Handrichshof aus Meckenheim (Obst, Gemüse, Eier), S. Gocht – Premium Seafood aus Oberhausen-Rheinhausen (Fisch), A. Stortz aus NW-Hambach (Wildfleisch), der Chocolaterie Spindler aus Forst (Schokolade), Wonderwine aus Deidesheim (Wein) und dem Fuel Club aus Niederkirchen (Crispy Chili Öl).