Es ist schon seit Monaten bekannt, dass der Real-Markt in Haßloch schließt. Nun ist es bald soweit. Bis zum Schluss hofften viele Menschen, dass ein Neuanfang durch einen Nachfolger möglich sein könnte.

Die Nachrichtenlage ist dünn, die Pressestellen tun sich schwer, Informationen zu geben. Das ist unbefriedigend, man kann den Kopf darüber schütteln, diskutieren, sich wundern. Möglich, dass man von offizieller Seite nichts sagen will. Vielleicht gibt es einfach keine Neuigkeiten, die man mitteilen kann, weil die Zukunft wirklich ungewiss ist. So oder so: Für die betroffenen Menschen, die im und am Real-Markt arbeiten, ist die Situation entsetzlich.

Und die Kunden sollten es den – noch – Beschäftigten nicht noch schwerer machen.