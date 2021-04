Der Gemeinderat hat die Höhe der Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters und des Ersten Beigeordneten festgelegt.

Zur „Abgeltung des mit ihrem Amt verbundenen besonderen persönlichen Aufwands“ bekommen hauptberufliche kommunale Wahlbeamte eine solche Entschädigung. Die Höhe richtet sich nach der Einwohnerzahl. In Haßloch darf sie daher 230,08 Euro pro Monat nicht überschreiten. Diesen Betrag bekommt – wie die bisherigen Amtsinhaber – auch Bürgermeister Tobias Meyer (CDU). Der Erste Beigeordnete Carsten Borck (parteilos) erhält laut Beschluss eine monatliche Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 138,05 Euro, was entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 60 Prozent der Entschädigung des Bürgermeisters entspricht.