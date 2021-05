Die Stadt Lambrecht hat für 190.000 Euro das ehemalige Bahnhofsgebäude und das dazu gehörende Gelände erworben. Außerdem hat die Stadt ein Grundstück in der Wiesenstraße gekauft. Was sind die Gründe für die Einkäufe?

An dem Bahnhofsgebäude haben die Stadt und die Verbandsgemeinde Lambrecht seit längerem Interesse. Schon als die Bahn das Anwesen vor mehreren Jahren zum Verkauf anbot, gab es Überlegungen, es zu erwerben. Dann kam der Kommune ein Gastronom zuvor. Dass das Anwesen wieder zum Verkauf stehe, sei seit Längerem bekannt, so Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG). Deshalb habe der Stadtrat im Juni 2018 für den Bereich eine Satzung für ein besonderes Vorkaufsrecht beschlossen. Das habe man nun auch nutzen müssen, denn der Besitzer hatte bereits einen Kaufvertrag mit einem anderen Interessenten abgeschlossen.

Die Stadt Lambrecht hat nach Angaben Müllers aus zwei Gründen Interesse an dem Bahnhofsgebäude: „Für alle Besucher, die mit dem Zug kommen, vermittelt der Bahnhof den ersten Eindruck. Dieses Entree ist derzeit nicht sehr attraktiv, und wir wollen es verbessern.“ Außerdem wolle die Stadt mit dem Kauf die Verbandsgemeinde, die für den Tourismus zuständig ist, unterstützen.

Anlaufstelle für Besucher

Verbandsbürgermeister Manfred Kirr verfolgt schon seit langem das Ziel, in Lambrecht eine Anlaufstelle für Besucher einzurichten. Eine solche gibt es in der Verbandsgemeinde bisher nur in Elmstein. In der Vergangenheit waren verschiedene Standorte in Lambrecht im Gespräch. Seitdem bekannt ist, dass das Bahnhofsgebäude verkauft werden soll, sei man sich einig gewesen, dass hier ein idealer Standort sei, sagt Kirr.

Da die Verbandsgemeinde kein Vorkaufsrecht habe, habe die Stadt das Anwesen gekauft, erklärte Kirr. Im Haushalt der Stadt sind dafür 205.000 Euro eingeplant. Die Kosten liegen laut Müller bei 190.000 Euro. Sobald der Besitzerwechsel im Grundbuch eingetragen sei, werde die Verbandsgemeinde der Stadt den Bahnhof zum gleichen Preis abkaufen, so Kirr. Der Verbandsgemeinderat habe dies bereits in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen.

Auch eine Alternative fürs Bürgerbüro?

Kirr könnte sich vorstellen, dass auch das Bürgerbüro der Verbandsgemeindeverwaltung in das Bahnhofsgebäude umzieht, da hier mehr Parkfläche als am Verwaltungsgebäude vorhanden sei. Wie Kirr und Müller berichten, hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim Interesse geäußert, im Bahnhofsgebäude eine Mobiliätszentrale einzurichten.

Zuerst einmal müssten jetzt Pläne entwickelt und das Gebäude geprüft werden. Überlegungen gebe es unter anderem auch dazu, einen Teil des Gebäudes abzureißen, um mehr Parkraum zu schaffen, sagt Müller. Ein paar zusätzliche Parkplätze werde es bereits dadurch geben, dass die Stadt auch das zum Bahnhofsgebäude gehörende Gelände gekauft hat.

Bistrobetrieb noch bis Juni 2021

Bis es soweit ist, wird es noch etwas dauern. Der bisherige Besitzer werde das Bistro noch bis Ende Juni 2021 betreiben. Eine Änderung gebe es allerdings schon jetzt, kündigt Müller an. Die Stadt habe mit dem Wirt vereinbart, dass Bahnfahrer sowohl die Toiletten in der Bahnhofshalle als auch die beim Bistro kostenlos nutzen können.

„Wir brauchen einen innovativen Architekten oder Ingenieur, der Pläne für die Nutzung des Gebäudes entwickelt“, sagt Kirr. Umgesetzt werden könnten diese allerdings nur, wenn die Verbandsgemeinde Zuschüsse bekomme. Da inzwischen viele Zuschussprogramme sehr kurzfristig angekündigt würden, sollte man „Pläne in der Schublade haben“.

Das Gelände in der Wiesenstraße habe die Stadt im Hinblick auf die geplante Entlastungsstraße Süd gekauft, erklärt Müller. Wann die Straße gebaut, und wie sie verlaufen werde, sei noch völlig offen, so Müller.