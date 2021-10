Zwei Dirmsteiner Vereine wollen etwas gegen die Klimakatastrophe tun und rufen zu einer Baumpflanzaktion auf. Gebraucht werden vor allem Geldgeber und Paten für möglichst viele Edelkastanien am Eckbach.

Für das Langzeitprojekt in Sachen Klimaschutz haben sich der Umweltverein Alte Sandkaut und die Kolpingsfamilie zusammengetan. „Durch Bäume, Sträucher und Gehölz kann die Luftqualität verbessert werden“, meint Artur Spielvogel von der Kolpingsfamilie. „Die Blätter filtern die Luft, die wir atmen, und befreien sie von Staub und anderen Partikeln.“ Auch an die Fähigkeit, Kohlendioxid aus der Luft zu holen und Sauerstoff abzugeben, erinnert er. Ganz zu schweigen vom Lebensraum, den Bäume und Hecken der Tierwelt bieten.

Deshalb werben er und Sandkaut-Vorsitzender Ingo Dörr dafür, sich an der Aktion zu beteiligen. Am Samstag, 23. Oktober, ab 10 Uhr sollen am Eckbach 20 Edelkastanien gepflanzt werden, und zwar von den Schlosswiesen am Ortseingang von Gerolsheim aus bis zum Dirmsteiner Soccerpark. Die Zusagen der Grundstückseigentümer lägen vor, sagt Spielvogel. Helfer sind willkommen und sollten wenn möglich einen Spaten oder eine Schaufel mitbringen.

Pro Baum werden 300 Euro benötigt

Hilfe wird aber vor allem bei der Finanzierung der Idee benötigt. Denn so ein Baum mit einem Stammdurchmesser von drei bis vier Zentimetern kostet laut Spielvogel 300 Euro. Für das Kontingent am Samstag seien die beiden Vereine in Vorleistung getreten und hätten schon einige Spendenzusagen erhalten. Für weitere Bäume könnten Bürger, die Hochzeit, Kindtaufe oder ein Ehejubiläum feiern, Patenschaften übernehmen, so die Idee.

Und warum sollen am Eckbach ausgerechnet Edelkastanien wachsen? „Aus mehreren Gründen“, antwortet Artur Spielvogel. Zum einen passe diese Baumart gut zum Weinbau in Dirmstein. Er könnte sich nach dem Südtiroler Vorbild des „Törggelen“ im Herbst ein Fest mit Neuem Wein, Zwiebelkuchen und gerösteten Maronen am Edelkastanienweg in Dirmstein vorstellen. Zum anderen zeichneten sich Edelkastanien durch einen mächtigen Blattwuchs aus, sodass sie sehr viel CO 2 binden könnten, sie seien für künftige Temperaturanstiege besser gewappnet.

Kontakt

Nähere Informationen zu dem Spendenprojekt gibt es bei Artur Spielvogel, Telefon 06238 3559, per E-Mail an artur.spielvogel@t-online.de, oder Ingo Dörr, 06238 920045 oder alte.sandkaut@gmx.de.