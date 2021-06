Die Gastronomie gehört zu den vom Lockdown am stärksten gebeutelten Branchen. Betriebsinhaber haben nichts verdient, Angestellte waren monatelang in Kurzarbeit – und haben ohne Trinkgeld ohnehin ein geringes Einkommen. Deshalb ist es richtig, wenn die Gemeinden nun alles dafür tun, um den Betrieben das Leben zu erleichtern. Und dazu gehört auch die Möglichkeit, die Sperrstunde auf 23 Uhr zu verlängern. Die Tatsache, dass manche Betriebe das gar nicht wollen, weil sie fürchten, damit ihre eigenen Übernachtungsgäste zu stören, darf kein Argument sein, es an anderer Stelle nicht zuzulassen. Das Beispiel Deidesheim zeigt, dass es nicht eine einheitliche Regelung für alle Betriebe geben muss. Und schon gar nicht für eine ganze Verbandsgemeinde.