Anfang dieser Woche hat der zweite Abschnitt der Bauarbeiten an der L 499 im Elmsteiner Tal begonnen. Die Umleitung über die schmale K 17 über Iggelbach sorgt für Engpässe. Hinzu kam in dieser Woche ein Unfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Der Landesbetrieb Mobilität sieht keine Notwendigkeit für Maßnahmen und bittet um Rücksichtnahme.

Seit 19. Juli wird die L 499 zwischen Breitenstein und Helmbach saniert. Der erste Teilabschnitt hatte eine großräumige Umleitung über Lambrecht und Hochspeyer erforderlich gemacht. Im zweiten Abschnitt, der am Montag begonnen hat, ist voraussichtlich bis zum 27. August die Strecke zwischen dem Ortseingang Helmbach und Elmstein gesperrt, und der Verkehr wird über Iggelbach geleitet. Die Umleitungsstrecke ist zwar wesentlich kürzer als im ersten Bauabschnitt, allerdings führt sie über die schmale Kreisstraße 17, die teilweise nicht breiter als vier Meter ist. Das führt zu Engpässen im Begegnungsverkehr, wie Leser berichten, insbesondere wenn sich größere Fahrzeuge auf der Strecke entgegenkommen.

Gebot der Rücksichtnahme

Dem Kreis Bad Dürkheim sei dieses Problem bewusst, sagt auf Anfrage der RHEINPFALZ Elke Thomas, Büroleiterin der Kreisverwaltung, nach Rücksprache mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer. Allerdings sei es im Pfälzerwald häufig schwierig, Ausweichstrecken zu finden. Im Falle der Bauarbeiten an der L 499 gebe es keine andere Möglichkeit, als den Verkehr im zweiten Abschnitt über die schmale K 17 umzuleiten. Verkehrsschilder, die auf die enge Straße hinweisen, seien dort schon vorhanden, ebenso Ausweichbuchten, an denen auch größere Fahrzeuge problemlos aneinander vorbeifahren können. Eine weitere Beschilderung halte der LBM nicht für notwendig. Grundsätzlich gelte auch hier das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, so Thomas.

Auch auf Radfahrer müssten Autofahrer auf der schmalen Umleitungsstrecke besonders achten, sagt die Büroleiterin. Am Mittwoch hatte sich auf der Umleitungsstrecke zwischen Iggelbach und Helmbach ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 43-jähriger Radler schwer verletzt worden war. Der Mann soll nach Polizeiangaben mit seinem Rad plötzlich in die Straßenmitte gezogen sein, als ein Autofahrer gerade zum Überholen ansetzte. Der Wagen erfasste den Radfahrer, der sich beim Sturz schwere Verletzungen zuzog.

Zu geringer Seitenabstand zu Radfahrern

Mit Hinweis auf die Straßenverkehrsordnung (StVO) erinnert nun ein Leser daran, dass wegen der Enge der Straße Radfahrer auf der K 17 eigentlich nicht überholt werden dürften. Die entsprechende Regelung findet sich in Paragraph 5, Absatz 4, der vorschreibt, dass beim Überholen ein ausreichender Seitenabstand zu den anderen Verkehrsteilnehmern eingehalten werden muss: „Beim Überholen von Rad Fahrenden ... beträgt der ausreichende Seitenabstand innerorts mindestens 1,5 Meter und außerorts mindestens zwei Meter.“ Bei einer Fahrzeugbreite von etwa zwei Metern sei das Überholen eines Radfahrers, der eine Breite von einem Meter beansprucht, also nicht möglich.

Das bestätigt auf Anfrage auch ein Sprecher der Polizei in Neustadt: Der Autofahrer hätte unabhängig davon, ob sich der Radfahrer möglicherweise in die Fahrbahnmitte bewegt hat, diesen auf der schmalen K 17 nicht überholen dürfen. Solange der Mindestabstand von zwei Metern zum Radfahrer nicht eingehalten werden könne, müsse der Autofahrer eben hintendran bleiben. Allerdings gebe es in der StVO, ebenfalls in Paragraph 5, auch die Regel: „Wer ein langsameres Fahrzeug führt, muss die Geschwindigkeit an geeigneter Stelle ermäßigen, notfalls warten, wenn nur so mehreren unmittelbar folgenden Fahrzeugen das Überholen möglich ist.“

Laut LBM keine weiteren Schilder erforderlich

Der LBM habe der Kreisverwaltung mitgeteilt, dass eine Beschilderung, die ein Überholen von Radfahrern verbietet, dort nicht erforderlich sei, berichtet Thomas. Mit der Novelle der StVO vom April 2020 sind einige neue Verkehrszeichen eingeführt worden, darunter das „Zeichen 277.1“. Es verbietet mehrspurigen Fahrzeugen wie Autos das Überholen von Fahrrädern. Im Referentenentwurf zur Änderung der StVO heißt es: „Das Verbot soll angeordnet werden, wo dies aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich ist, insbesondere an besonders gefahrenträchtigen Fahrbahnabschnitten, Engstellen sowie Gefäll- und Steigungsstrecken.“ Laut LBM sei eine solche Beschilderung nur notwendig, wenn eine Gefahrenstelle nicht für jeden erkennbar sei. Auf der K 17 sei für jeden sichtbar, dass es sich um eine enge Straße handle und die Fahrweise entsprechend angepasst werden müsse.