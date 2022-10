Auch die Verbandsgemeinde Lambrecht bereitet sich auf eine mögliche Zuspitzung der Energiekrise vor.

So gebe es einen Krisenstab, berichtete Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) im Verbandsgemeinderat. Für die Feuerwehr seien mehrere Notstromaggregate zum Preis von 81.000 Euro gekauft worden. Weitere Notstromaggregate sollen für die Verbandsgemeindewerke und die -verwaltung werden. Derzeit seien sie allerdings ausverkauft. In einer Notsituation bekomme der Landkreis Bad Dürkheim Zugang zu Treibstofflagern des Landes und der Kreis verteile dann Kraftstoff an die Gebietskörperschaften, berichtete Kuhn.

Im Gegensatz zur Landesregierung gehe er nicht davon aus, dass Kindertagesstätten und Schulen geöffnet bleiben. „Kein Mensch wird in einer solchen Notlage seine Kinder in die Schule schicken“, ist Kuhn überzeugt. In den Schulen in Esthal, Elmstein und Weidenthal sollen Wärmeinseln entstehen, in denen sich Menschen stundenweise aufwärmen können. Auch in den anderen Gemeinden sollen nach Angaben von Kuhn noch Orte für Wärmeinseln gesucht werden.